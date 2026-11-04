Černá a Bílá. Papež udělil soukromou audienci Bobu Dylanovi

Papež Lev XIV. ve středu soukromě přijal amerického hudebníka a laureáta Nobelovy ceny za literaturu Boba Dylana, informovala agentura ANSA. Pětaosmdesátiletý Dylan je nyní na koncertním turné v Evropě, během něhož mimo jiné vystoupí ve čtvrtek v Římě a v sobotu v Bologni.
Vatikán oznámil, že papež se s Robertem Allenem Zimmermanem, což je Dylanovo rodné jméno, setkal ve středu odpoledne. Server Vatican News zveřejnil několik fotografií, na nichž vedle papeže oděného v bílém stojí Dylan celý v černém s kapucí na hlavě.
Podle agentury ANSA bylo setkání krátké. Papež, který je rovněž rodák ze Spojených států, daroval Dylanovi růženec a zpěvák mu dal výtisk své autobiografie.
Papež již dříve letošního roku citoval hudebníkův text v předmluvě ke knize Odzbrojení a odzbrojující: Mír je dar, kterou vydalo Vatikánské nakladatelství.
Použil slova z jedné z jeho básnických skladeb (obrazně adresované atomové bombě), aby rázně varoval před celosvětovým zbrojením a noční můrou jaderných zbraní: „Nenávidím tě, protože tě člověk stvořil, člověk tě vlastní a člověk s tebou manipuluje.“
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