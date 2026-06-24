Cepeda uznal svou prohru v prezidentské volbě v Kolumbii

Levicový politik Iván Cepeda ve středu uznal porážku v nedělním druhém kole volby prezidenta Kolumbie. S náskokem jednoho procentního bodu podle volebních úřadů zvítězil pravicový kandidát Abelardo de la Espriella, kterému vyjádřil podporu americký prezident Donald Trump.
Těsný, ale jednoznačný volební výsledek od začátku sčítání hlasů Cepeda i současný prezident Gustavo Petro původně odmítali uznat. Ve středu ale Cepeda prohlásil, že výsledky ukazují, že "Abelardo de la Espriella je novým prezidentem Kolumbie", což uznává. "Činím tak, abych přispěl k soužití, míru a dialogu mezi Kolumbijci," řekl ve středu Cepeda. Oznámil, že chce vykonávat "konstruktivní opozici".
Cepeda také uvedl, že jeho krok neznamená, že by popřel výtky vyjádřené během kampaně. V tomto ohledu zmínil "zahraniční zásahy", které podle něj provedl "americký prezident Donald Trump ve prospěch Abelarda de la Esprielly.
Pravicový kandidát měl jasnou podporu od amerického prezidenta, který ostře kritizoval současného levicového prezidenta Petra. Petro se rovněž mnohokrát kriticky vyjádřil na Trumpovu adresu. Trumpovu podporu jako zásah USA do voleb kritizují příznivci kolumbijské levice.
Cepedova strana Historický pakt po oznámení svého lídra uvedla podle agentury EFE, že vzala zpět svá podání zpochybňující výsledky volby. Právní zástupkyně strany Martha Bolívarová uvedla, že je to reakcí na středeční prohlášení Cepedy.
Podnikatel de la Espriella je politickým nováčkem. V kampani sázel především na témata bezpečnosti a kriminality a především na tvrdý postup proti zločinu.De la Espriella také čelil kritikám, že získal americké občanství a musel tak složit přísahu, ve které slibuje poslušnost Spojeným státům.
Kolumbijské volební orgány zveřejňují dva typy volebních výsledků. Takzvaný rychlý součet je zveřejněn krátce po uzavření volebních místností, o několik dní později pak obvykle následují úplné výsledky. Volební úřady tvrdí, že sčítání ukázalo, že rozdíl mezi oběma výsledky je zanedbatelný v rozsahu několika tisícin procentního bodu.
Volební orgán CNE ještě ale nezveřejnil konečné výsledky. Podle prozatímních údajů má de la Espriella 49,66 procenta hlasů a Cepeda 48,70 procenta. De la Espriella by se měl ujmout úřadu na začátku srpna.
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