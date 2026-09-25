Ceny ropy klesají. Investoři sledují jednání USA s Íránem i napětí kolem Saúdské Arábie

Ceny ropy začaly v Asii klesat poté, co trhy začaly v pátek zvažovat možné příměří mezi USA a Íránem. Ropa Brent zlevnila o 1,5 procenta na 105 dolarů za barel a WTI o 2,3 procenta na 92,41 dolarů za barel. Nervozitu ale dál živí útoky teroristické skupiny Húsíů na Saúdskou Arábii a nejistota kolem Hormuzského průlivu.
Ropa má za sebou týden prudkých výkyvů. Brent ve čtvrtek vystoupal nejvýše od 15. září a za celý týden zatím přidává 2,09 procenta. WTI naopak za týden ztrácí 6,42 procenta. Rozdíl mezi oběma druhy ropy dosáhl nejvyšší úrovně od května, mimo jiné kvůli obavám z možného amerického zákazu vývozu nafty.
Pozornost investorů se nyní soustředí především na jednání mezi Spojenými státy a Íránem v New Yorku. Vyjednavači podle zdrojů zkoumají možnost postupného ukončení konfliktu. Dohoda by mohla zahrnovat znovuotevření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu a zrušení americké ekonomické blokády Íránu.
Od vypuknutí války na konci února konflikt omezil přibližně pětinu světových dodávek ropy a zemního plynu. V březnu kvůli tomu ceny ropy krátce vzrostly až o polovinu.
Dalším rizikem jsou útoky jemenských Húsíů. Saúdská Arábie zachytila šest balistických raket, kterými povstalci zaútočili na její jižní provincii u Rudého moře. Analytici upozorňují, že incident znovu připomněl zranitelnost klíčové ropné infrastruktury v regionu.
Rijád mezitím zvyšuje přepravu ropy prostřednictvím ropovodu East-West, který vede k Rudému moři. Nakládku ropy do tankerů v tamních exportních terminálech však Saúdská Arábie podle zdrojů Reuters zatím neobnovila.
V pátek ráno kolem 7:50 SELČ se Brent obchodoval za 105,04 dolaru za barel, zatímco americká ropa WTI stála 92,41 dolaru za barel.
Opozice odevzdala návrh na vyslovení nedůvěry vládě, Okamura musí svolat schůzi
Lídři opozičních stran odevzdali ve Sněmovně návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Předseda Sněmovny Tomio Okamura musí neprodleně svolat schůzi, konat by se měla příští týden.
„V noci svítíme, aby po děckách neběhali švábi.“ Tady obecní volby nikoho nezajímají
Ještě před pár hodinami byla moravskoslezská metropole díky Dnům NATO místem zásadních bezpečnostních setkání a jednání. Tady, pár stovek metrů od hlavního nádraží, kudy do Ostravy proudili insideři a důležité postavy obranného průmyslu, ale většina lidí ani netuší, že nějaká letecká přehlídka vůbec probíhala. Na Jílové se řeší bolavější problémy. Kde vzít peníze na jídlo a vyhnat z bytu šváby.
Prohlédněte si, jak vypadá nově zrekonstruovaný Průmyslový palác v Praze
Lidé si v pátek 25. září odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za dvě hodiny. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která prohlídky organizuje, připraví další termíny.
Fico s Pavlem bojuje, s Babišem rokuje. Chystá se další kolo akce, již Fiala zrušil
Rozjitřené vztahy panují mezi prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Důvodem je přestřelka kvůli NATO a výrokům Fica o ochotě Slovenska dodržet článek 5. Úplně jiná atmosféra ale panuje na úrovni vlád. Jak zjistil deník Aktuálně, v listopadu by se měly oba kabinety opět sejít ke společnému zasedání.
Pákistán tvrdí, že zmařil útok z Afghánistánu a zabil několik tálibánců
Pákistánské síly překazily pokus o útok z Afghánistánu a v pohraniční oblasti Gulistán zabily několik členů afghánského islamistického hnutí Tálibán. Incident přichází v době prudkého růstu napětí mezi oběma zeměmi, které už tento týden doprovázely letecké údery i přeshraniční přestřelky.