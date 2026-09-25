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Zahraničí

Ceny ropy klesají. Investoři sledují jednání USA s Íránem i napětí kolem Saúdské Arábie

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,ČTK
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Ceny ropy začaly v Asii klesat poté, co trhy začaly v pátek zvažovat možné příměří mezi USA a Íránem. Ropa Brent zlevnila o 1,5 procenta na 105 dolarů za barel a WTI o 2,3 procenta na 92,41 dolarů za barel. Nervozitu ale dál živí útoky teroristické skupiny Húsíů na Saúdskou Arábii a nejistota kolem Hormuzského průlivu.

Hořící tanker v Ománském zálivu
Hořící tanker v Ománském zálivu Foto: Reuters
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Ropa má za sebou týden prudkých výkyvů. Brent ve čtvrtek vystoupal nejvýše od 15. září a za celý týden zatím přidává 2,09 procenta. WTI naopak za týden ztrácí 6,42 procenta. Rozdíl mezi oběma druhy ropy dosáhl nejvyšší úrovně od května, mimo jiné kvůli obavám z možného amerického zákazu vývozu nafty.

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Pozornost investorů se nyní soustředí především na jednání mezi Spojenými státy a Íránem v New Yorku. Vyjednavači podle zdrojů zkoumají možnost postupného ukončení konfliktu. Dohoda by mohla zahrnovat znovuotevření Hormuzského průlivu ze strany Teheránu a zrušení americké ekonomické blokády Íránu.

Od vypuknutí války na konci února konflikt omezil přibližně pětinu světových dodávek ropy a zemního plynu. V březnu kvůli tomu ceny ropy krátce vzrostly až o polovinu.

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Dalším rizikem jsou útoky jemenských Húsíů. Saúdská Arábie zachytila šest balistických raket, kterými povstalci zaútočili na její jižní provincii u Rudého moře. Analytici upozorňují, že incident znovu připomněl zranitelnost klíčové ropné infrastruktury v regionu.

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Rijád mezitím zvyšuje přepravu ropy prostřednictvím ropovodu East-West, který vede k Rudému moři. Nakládku ropy do tankerů v tamních exportních terminálech však Saúdská Arábie podle zdrojů Reuters zatím neobnovila.

V pátek ráno kolem 7:50 SELČ se Brent obchodoval za 105,04 dolaru za barel, zatímco americká ropa WTI stála 92,41 dolaru za barel.

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