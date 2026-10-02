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Zahraničí

Ceny potravin ve světě stouply na nejvyšší úroveň za posledních několik let

ČTK
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Světové ceny potravin v září pokračovaly v růstu, dostaly se tak na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Důvodem jsou zejména výpadky v dopravě a obavy ohledně vývoje počasí. V pátek to uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

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FAO nyní předpokládá, že globální produkce obilovin se v letošním roce sníží o 2,1 procenta na 2,979 miliardy tun. Produkce by i přesto měla být druhá největší v historii po loňské rekordní úrovni.Foto: Jakub Plíhal
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Souhrnný index FAO, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, v září stoupl na 136 bodů ze zpřesněné srpnové hodnoty 134 bodů. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, uvedla agentura Reuters.

„Sledujeme nepolevující a čím dál širší růst světových cen komodit. Výpadky v Hormuzském průlivu a Černém moři ve spojení s klimatickými šoky vytvářejí tlak na energii, dopravu a klíčové potravinářské komodity,“ uvedl hlavní ekonom FAO Maximo Torero.

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„Pokud tyto tlaky přetrvají, přenesou se v brzké době na spotřebitelské ceny potravin, zejména v zemích závislých na dovozu potravin a energií,“ dodal.

Index cen obilovin se v září zvýšil o 5,1 procenta, z toho jen pšenice zdražila o 6,3 procenta. Přispěla k tomu dopravní omezení v oblasti Černého moře, která jsou důsledkem vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, i sucha v některých částech Severní Ameriky.

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FAO nyní předpokládá, že globální produkce obilovin se v letošním roce sníží o 2,1 procenta na 2,979 miliardy tun. Produkce by i přesto měla být druhá největší v historii po loňské rekordní úrovni.

Index cen cukru se v září zvýšil o 6,1 procenta, index cen rostlinných olejů pak vzrostl o 0,9 procenta. Cenový index masa však o 1,1 procenta klesl, a to kvůli nižším cenám vepřového a kuřecího masa.

Index cen mléčných výrobků se snížil o 0,1 procenta, protože zlevnění sýrů mírně převážilo nad růstem cen sušeného mléka.

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