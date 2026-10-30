Cenu za česko-slovenskou vzájemnost získají Zeman se Schusterem jako první

Prvními laureáty Ceny za česko-slovenskou vzájemnost budou bývalí prezidenti Česka a Slovenska, Miloš Zeman a Rudolf Schuster. Oznámilo to v pátek tiskové oddělení slovenského parlamentu. Ocenění na dopoledním ceremoniálu v Martině na severu Slovenska předají šéf sněmovny Tomio Okamura a jeho slovenský kolega Richard Raši.
Na vzniku ceny se předsedové české a slovenské sněmovny dohodli dříve v letošním roce. Udělovat by se měla každoročně osobnostem z oblasti kultury, vědy, diplomacie či veřejného života, které se zasloužily o rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem.
Zeman, který byl českým prezidentem v letech 2013 až 2023 a předtím vykonával funkci premiéra či šéfa sněmovny, podle Bratislavy už v době rozdělení Československa prosazoval zachování úzkých vazeb mezi oběma národy.
„Jako předseda vlády podporoval obnovu visegrádské spolupráce a integrační úsilí Slovenska směřující k členství v NATO a Evropské unii. Během svého prezidentského mandátu navazoval na tradici blízkých česko-slovenských vztahů a podporoval vzájemnou politickou, hospodářskou a mezistátní spolupráci,“ uvedl slovenský parlament v tiskové zprávě.
Schuster se stal v roce 1999 první přímo zvolenou hlavou slovenského státu, úřad prezidenta zastával jedno pětileté funkční období. Ještě v letech 1990 až 1992 byl československým velvyslancem v Kanadě. Podle Rašiho spojuje Zemana a Schustera především zkušenost generace, která poznala společný stát Čechů a Slováků a zároveň nesla zodpovědnost za směřování dvou samostatných států.
V Martině slovenští představitelé před 108 lety přijali Martinskou deklaraci, kterou se přihlásili k myšlence československého státu. Učinili tak 30. října 1918, tedy dva dny po vzniku Československé republiky.
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