Přeskočit na obsah
Benative
28. 9. Václav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Cenu Václava Havla získala íránská právnička Nasrín Sotudíová. Režim ji opakovaně věznil

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva získala v pondělí íránská advokátka Nasrín Sotudíová. Dlouhodobě hájí politické aktivisty, novináře, menšiny i děti ohrožené popravou a vystupuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen. Íránské úřady ji kvůli její činnosti opakovaně věznily.

Nasrín Sotudíová z Íránu obdržela cenu Václava Havla za její zásluhy v oblasti ochrany lidských práv. Iránské úřady jí kvůli jejím postojům opakovaně věznily.
Nasrín Sotudíová z Íránu obdržela cenu Václava Havla za její zásluhy v oblasti ochrany lidských práv. Iránské úřady jí kvůli jejím postojům opakovaně věznily. Foto: Iran International
Reklama

Parlamentní shromáždění Rady Evropy ocenění předalo během dnešního zasedání ve Štrasburku. Ve finále Sotudíová porazila íránsko-americkou novinářku a aktivistku Masíh Alínežádovou a maďarskou právničku Mártu Pardaviovou.

Sotudíová patří mezi nejznámější íránské obhájkyně lidských práv. Zastupovala aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava. Za svou práci čelila dlouhým trestům vězení a opakovanému zatýkání. Už v roce 2012 získala Sacharovovu cenu Evropského parlamentu. Letos v dubnu ji íránské úřady znovu zatkly a v květnu propustily na kauci.

Související

„Jednoho dne se naše společné naděje naplní. Jednoho dne slunce svobody zazáří i nad naší zemí,“ uvedla třiašedesátiletá právnička ve videoposelství z Teheránu. Cenu za ni ve Štrasburku převzala její dcera Mehraveh Khandan Heris.

Ocenění přichází v době rozsáhlých represí v Íránu. Organizace Amnesty International uvedla, že íránské úřady od začátku americko-izraelských útoků 28. února zatkly více než 6 000 lidí, mezi nimi novináře, právníky, aktivisty a příslušníky menšin. Už lednové protivládní protesty si podle organizace HRANA vyžádaly přes 3 000 mrtvých; íránské vedení část násilí připisovalo Spojeným státům a Izraeli.

Reklama
Reklama
Související

Cena Václava Havla za lidská práva vznikla v roce 2013 a oceňuje mimořádnou občanskou činnost při obraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Laureát získává 60 tisíc eur, tedy přibližně 1,5 milionu korun, spolu s trofejí a diplomem. Loni cenu obdržel ukrajinský novinář a lidskoprávní aktivista Maksym Butkevyč.

Cenu uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy společně s Nadací Charty 77. Na její organizaci se dříve podílela také Knihovna Václava Havla. Ta letos po sporu o používání Havlova jména ukončila svou účast na projektu a v září změnila název na 1. prezidentskou knihovnu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Paris,,France,-,September,29,,2016,:,Ceo,Renault,Nissan
Paris,,France,-,September,29,,2016,:,Ceo,Renault,Nissan
Paris,,France,-,September,29,,2016,:,Ceo,Renault,Nissan

Korupce ve vedení francouzské automobilky. Bývalý ředitel se skrývá v Libanonu

Bývalému šéfovi automobilky Renault Carlosi Ghosnovi a francouzské exministryni Rachidě Datiové hrozí až čtyři roky odnětí svobody za korupci. Tento trest žádá v procesu, který se koná v Paříži, francouzská Národní finanční prokuratura (PNF). Ghosn je souzen v nepřítomnosti, jelikož pobývá v Libanonu. Datiová vinu odmítá.

Reklama
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.
Česká republika darovala Arcu sochu svatého Václava v roce 2018, při stém výročí vzniku republiky.

Svatého Václava uctívají i Italové. Kvůli českým legionářům ho slaví u Gardy

Česká hymna zní v podání italského mužského sboru uprostřed severoitalských hor překvapivě jemně. Na místě, kde před více než sto lety bojovali čeští legionáři, dnes stojí vedle sebe čeští legionáři, italští Alpini a vojáci. Proč se k jejich příběhu na vzdálených březích jezera Lago di Garda stále vracejí?

Reklama
Reklama
Reklama