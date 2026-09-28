Cenu Václava Havla získala íránská právnička Nasrín Sotudíová. Režim ji opakovaně věznil

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva získala v pondělí íránská advokátka Nasrín Sotudíová. Dlouhodobě hájí politické aktivisty, novináře, menšiny i děti ohrožené popravou a vystupuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen. Íránské úřady ji kvůli její činnosti opakovaně věznily.
Parlamentní shromáždění Rady Evropy ocenění předalo během dnešního zasedání ve Štrasburku. Ve finále Sotudíová porazila íránsko-americkou novinářku a aktivistku Masíh Alínežádovou a maďarskou právničku Mártu Pardaviovou.
Sotudíová patří mezi nejznámější íránské obhájkyně lidských práv. Zastupovala aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava. Za svou práci čelila dlouhým trestům vězení a opakovanému zatýkání. Už v roce 2012 získala Sacharovovu cenu Evropského parlamentu. Letos v dubnu ji íránské úřady znovu zatkly a v květnu propustily na kauci.
„Jednoho dne se naše společné naděje naplní. Jednoho dne slunce svobody zazáří i nad naší zemí,“ uvedla třiašedesátiletá právnička ve videoposelství z Teheránu. Cenu za ni ve Štrasburku převzala její dcera Mehraveh Khandan Heris.
Ocenění přichází v době rozsáhlých represí v Íránu. Organizace Amnesty International uvedla, že íránské úřady od začátku americko-izraelských útoků 28. února zatkly více než 6 000 lidí, mezi nimi novináře, právníky, aktivisty a příslušníky menšin. Už lednové protivládní protesty si podle organizace HRANA vyžádaly přes 3 000 mrtvých; íránské vedení část násilí připisovalo Spojeným státům a Izraeli.
Cena Václava Havla za lidská práva vznikla v roce 2013 a oceňuje mimořádnou občanskou činnost při obraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Laureát získává 60 tisíc eur, tedy přibližně 1,5 milionu korun, spolu s trofejí a diplomem. Loni cenu obdržel ukrajinský novinář a lidskoprávní aktivista Maksym Butkevyč.
Cenu uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy společně s Nadací Charty 77. Na její organizaci se dříve podílela také Knihovna Václava Havla. Ta letos po sporu o používání Havlova jména ukončila svou účast na projektu a v září změnila název na 1. prezidentskou knihovnu.
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