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Celý boeing jen pro jednoho muže. Němci prozradili, proč letěl úplně sám

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Letěl sám v obrovském Boeingu 737. Vedle něj bylo 189 volných míst. To nebyla luxusní dovolená, ale deportace ilegálního libanonského imigranta z Německa. Německá spolková země Severní Porýní Vestfálsko si kvůli tomu pronajala celé letadlo a daňové poplatníky to stálo přes 60 000 eur. Podle kritiků je to důkaz naprostého fiaska německé návratové politiky.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Proč úřady použily k deportaci jediného migranta pronajatý Boeing, vysvětlilo zemské ministerstvo vnitra deníku Bild tak, že plánované další deportace se neuskutečnily. Ilustrační fotoFoto: iStock
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Letoun polské charterové společnosti Enter Air odstartoval 29. září ve 12:44 z Düsseldorfu. Kromě Libanonce byla na palubě jen posádka, několik policistů a lékař. Boeing po zhruba dvou hodinách přistál v Sofii. S případem přišel deník Kölner Stadt Anzeiger

Muž totiž vstoupil do EU nejprve přes Bulharsko a teprve potom pokračoval do Německa. Podle dublinských pravidel ho proto úřady poslaly do Sofie. O tom, zda bude následně deportován do Libanonu, rozhodnou bulharské úřady.

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Libanonec přitom nebyl žádný nebezpečný zločinec, ale obyčejný „ilegál“. Proč úřady použily k jeho deportaci pronajatý Boeing, vysvětlilo zemské ministerstvo vnitra deníku Bild tak, že plánované další deportace se neuskutečnily.

Migranti s příkazem opustit zemi nebyli k zastižení, nebyli schopní cesty nebo už odjeli sami. „Selhání jednotlivých přesunů se často ukáže až v den letu,“ uvedlo ministerstvo. Charterový let se přitom dá zrušit zpravidla jen 72 hodin před odletem.

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V roce 2025 si Severní Porýní-Vestfálsko pronajalo celkem jedenáct letadel pro deportace v rámci EU. Na palubě bylo vždy dva až dvacet lidí, někdy jen čtyři nebo šest. Lety stály mezi 49 748 a 98 219 eury.

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V Německu žije 256 873 lidí s povinností vycestovat. Celých 200 601 z nich má takzvanou Duldung, tedy doslova „strpění“, tedy toleranci pobytu. Ta povinnost odejít neruší, jen odkládá vyhoštění, například kvůli nemoci, rodině nebo chybějícím dokladům. Bez tolerance zbývá zhruba 56 300 lidí.

Kolik jich skutečně odjede? Za rok 2025 Německo deportovalo 22 787 lidí. Do zemí původu z nich putovalo 15 254 a dalších 5377 do jiných států EU podle dublinských pravidel.

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Do letadla se mnohdy nedostanou ani ti, které policie přiveze. V roce 2025 odmítli dotyčného vzít aerolinka nebo pilot v 514 případech. Cizinci totiž často kladou pasivní či aktivní odpor přímo na letišti či v letadle.

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Jak se Německu může vymstít neschopnost deportovat, ukázal případ Syřana Issay al H.  Ten měl být v červnu 2023 převezen do Bulharska, které s tím souhlasilo. Ve dvě ráno 5. června ho ale úřady nenašly v pokoji v Paderbornu, další pokus už neudělaly a lhůta vypršela. V srpnu 2024 ubodal na slavnosti v Solingenu tři lidi. Soud ho poslal na doživotí do vězení.

Právě do zemí, jako je Sýrie, jsou deportace nejobtížnější. Německo letos do konce září deportovalo do Sýrie přesně šest lidí.

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