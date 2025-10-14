Zahraničí

Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

ČTK ČTK
před 47 minutami
Celostátní stávka v úterý v Belgii zastavila většinu letů na dvou hlavních letištích a narušila veřejnou dopravu v Bruselu, informovala agentura Reuters. Tisíce lidí se vydaly na bruselské nádraží Gare du Nord, aby se připojily k demonstraci, která projde centrem města, dodal Reuters. Jde už o několikátý letošní protest proti vládním návrhům na reformu penzí a trhu práce.
Zrušené lety
Zrušené lety | Foto: Reuters

Podle mluvčího bruselského letiště Zaventem byly zrušeny všechny odlety a zhruba polovina příletů, protože pracoviště opustili zaměstnanci firmy zajišťující bezpečnostní kontroly cestujících. Všechny lety muselo zrušit letiště Chaleroi ležící 46 kilometrů jižně od Bruselu, které je druhé největší v zemi.

Stávka přerušila provoz většiny linek bruselského metra, autobusů a tramvají, oznámil provozovatel veřejné dopravy STIB v příspěvku na sociální síti X. Dopravu ve městě dnes brzy ráno dále narušily požáry založené na některých velkých bulvárech, uvedla policie. Místní média informovala, že policisté zadrželi několik protestujících.

Odborářskou stávku podporují také organizace Greenpeace a Oxfam. Stávkující protestují proti vládní koalici vedené vlámským konzervativním premiérem Bartem De Weverem, která oznámila řadu opatření zaměřených na snížení vládních výdajů.

Související

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Strikes and anti-government protests called by French unions in France

"To, co nás skutečně mobilizuje, jsou důchody," řekl v rozhlase předák odborové organizace FGTB Thierry Bodson. Dodal, že reforma sníží příjmy budoucích důchodců a způsobí nejistotu tím, že změní způsob výpočtu státních důchodů. FGTB má podle svých internetových stránek více než 1,5 milionu členů.

Plánovaná důchodová reforma odmění ty, kteří pracují i po dosažení důchodového věku a mají odpracováno více než 35 let. Naopak penalizuje zájemce o předčasný důchod, kteří nebudou mít odpracováno 35 let. Nový systém je také méně výhodný pro osoby s nižšími příjmy ve srovnání s předchozím systémem, který bral v úvahu délku odpracované doby.

První celostátní protesty proti reformám se v Belgii uskutečnily v polovině ledna. Podle odborů by změny navrhované vládou nepřípustně poškodily životní úroveň Belgičanů.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové
0:57

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce

"Vyzmizíkovali mi vlasy," zlobí se Trump kvůli nelichotivé fotce
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Brusel Doprava politika odbory stávka Belgie

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku
2:20

Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Karolína Muchová porazila v čínském Ning-po Markétu Vondroušovou. Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do 2. kola na turnaji v Ósace.
před 22 minutami
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
Aktualizováno před 23 minutami
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

ŽIVĚ
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 24 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu
Prohlédnout si 48 fotografií
MG Cyberster je pokračovatelem dlouhé tradice roadsterů dříve britské, dnes již čínské značky.
Ovšem na rozdíl od nich už nemá spalovací motor, ale o jeho pohon se starají elektromotory.
před 28 minutami
Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Promítat se bude např. drama Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský snímek loňského roku 80+ nebo dokument o Leni Riefenstahlové.
Josef Veselka

Komentář: Umí umělá inteligence medicínu lépe než váš lékař?

Další zprávy