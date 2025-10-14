Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

Podle mluvčího bruselského letiště Zaventem byly zrušeny všechny odlety a zhruba polovina příletů, protože pracoviště opustili zaměstnanci firmy zajišťující bezpečnostní kontroly cestujících. Všechny lety muselo zrušit letiště Chaleroi ležící 46 kilometrů jižně od Bruselu, které je druhé největší v zemi.
Stávka přerušila provoz většiny linek bruselského metra, autobusů a tramvají, oznámil provozovatel veřejné dopravy STIB v příspěvku na sociální síti X. Dopravu ve městě dnes brzy ráno dále narušily požáry založené na některých velkých bulvárech, uvedla policie. Místní média informovala, že policisté zadrželi několik protestujících.
Odborářskou stávku podporují také organizace Greenpeace a Oxfam. Stávkující protestují proti vládní koalici vedené vlámským konzervativním premiérem Bartem De Weverem, která oznámila řadu opatření zaměřených na snížení vládních výdajů.
"To, co nás skutečně mobilizuje, jsou důchody," řekl v rozhlase předák odborové organizace FGTB Thierry Bodson. Dodal, že reforma sníží příjmy budoucích důchodců a způsobí nejistotu tím, že změní způsob výpočtu státních důchodů. FGTB má podle svých internetových stránek více než 1,5 milionu členů.
Plánovaná důchodová reforma odmění ty, kteří pracují i po dosažení důchodového věku a mají odpracováno více než 35 let. Naopak penalizuje zájemce o předčasný důchod, kteří nebudou mít odpracováno 35 let. Nový systém je také méně výhodný pro osoby s nižšími příjmy ve srovnání s předchozím systémem, který bral v úvahu délku odpracované doby.
První celostátní protesty proti reformám se v Belgii uskutečnily v polovině ledna. Podle odborů by změny navrhované vládou nepřípustně poškodily životní úroveň Belgičanů.