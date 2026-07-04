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"Čelíme nové ofenzivě radikálů". Trump varoval před komunistickou hrozbou na "naší půdě"

ČTK

Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě. Řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti USA u památníku Mount Rushmore.

APTOPIX Trump
Trump hovořil na pozadí slavného národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě.Foto: AP – Alex Brandon
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"S tímto blížícím se velkolepým výročím vidíme, jak naše americká identita čelí nové ofenzívě... Na naší půdě se znovu objevuje komunistická hrozba," prohlásil republikánský prezident.

Trump hovořil na pozadí slavného národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Tvoří ho podobizny čtyř velkých bývalých prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna - vysekané do žulového skalního masivu.

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Trump má dnes večer promluvit také na prostranství National Mall v centru Washingtonu.

Oslavy i demonstrace se konají po celých Spojených státech, které jsou silně politicky polarizované.

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Akce komplikují i extrémní vedra. Například některá washingtonská předměstí kvůli nim zrušila nebo odložila ohňostroje.

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