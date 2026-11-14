Celá Ukrajina se zastaví. Viděli jsme hrozivý rozsah ztrát, válka pronikla všude

Ruská invaze na Ukrajinu si vybírá nejvyšší oběti a zasahuje všechny oblasti. Když totiž projíždíte napadenou zemí, téměř v každé vesnici či městě je vidět hřbitov s čerstvě zasypanými hroby. Na nich jsou ještě neseschlé věnce a květiny, fotografie mladých lidí a ukrajinské vlajky. Ve městech zase vidíte časté pohřby. Analytici odhadují, že zemřelo 125 až 150 tisíc lidí, a další umírají každý den.
Od našeho zpravodaje na Ukrajině – Vladyslav Palenička měl před sebou slibnou budoucnost. Držitel dvou magisterských titulů a někdejší absolvent Lvovské akademie pozemních sil sice žil a pracoval v Polsku, hned druhý den po vypuknutí plnohodnotné invaze se ale vrátil do vlasti. Neústupně trval na tom, že chce sloužit u elitních výsadkářů.
„Nabízeli mu dělostřelectvo, pěchotu, ale on trval na svém: ‚Ne, jedině výsadek,‘“ vzpomíná pro Aktuálně.cz jeho otec Vasyl Palenička, sám podplukovník policie v záloze a veterán bojů z roku 2015. Mladý důstojník se rychle vypracoval z instruktora na velitele výsadkové roty určené k prolomení ruských linií.
Osudným se mu stalo 23. září 2022. Před útokem sám prozkoumával trasu přes řeku Inhulec (ta se u Chersonu vlévá do Dněpru – pozn. red.). Pod jeho velením výsadkáři překročili řeku, upevnili pozice na inhuleckém předmostí a vyčistili prvotní linii obrany.
„To byl klíčový moment pro osvobození Chersonské oblasti – poté se celá ruská linie obrany na Chersonu zhroutila a Moskali (pejorativní výraz pro Moskvana či Rusa – pozn. red.) začali utíkat. Jenže mé dítě se už odtamtud nevrátilo… Vyzvedl jsem si ho odtamtud sám,“ vypráví otec. Vladyslav byl posmrtně vyznamenán Křížem hrdiny i Řádem Bohdana Chmelnického.
Palenička starší nakonec děkuje Čechům za pomoc, kterou do Lvova, kde jsme se setkali, přivezla Paměť národa. „Jsme nesmírně vděční. Nepustíme je sem do Evropy. Moskalové už dál neprojdou,“ uzavírá rodák ze Stryje.
Klíčová osvobozovací operace
Ukrajinští vojáci o řeku Inhulec bojovali na konci léta prvního roku války, když se snažili osvobodit Chersonskou oblast a samotné město Cherson. Ofenziva zahájená 29. srpna 2022 postupovala pomalu. Ukrajinci naráželi na dobře připravená ruská obranná postavení, minová pole, dělostřelectvo a protitankové zábrany.
Podle analýzy britského institutu RUSI tehdy ztratili Ukrajinci mnoho vojáků.
Ruská armáda ale nakonec v listopadu přece jenom ustoupila na levý břeh řeky a 11. listopadu ukrajinské jednotky vstoupily do osvobozeného Chersonu. Ten je od té doby sice svobodný, ruské pozice jsou ale hned za řekou a město tak čelí neustálému ostřelování i dronovému safari.
Válka je přítomná i stovky kilometrů od fronty
„Ptal jste se mě, jak vypadá běžný život ve Lvově. A vypadá přesně takto,“ říká reportérovi Aktuálně.cz tamní rodačka Marta Ocknecht z Paměti národa. Přes centrum města totiž právě projíždí kolona aut s ostatky padlých vojáků k poslednímu rozloučení.
Z reproduktorů policejního vozu v čele kolony se ozývá mužský hlas, který vyzývá kolemjdoucí, aby vzdali čest padlému hrdinovi. Doprovází ho smuteční hudba. Lidé se zastavují a ztichnou.
Podobná situace se podle místních i na západě země opakuje poměrně často. Navíc se každý den přesně v 9:00 na celé Ukrajině koná celostátní minuta ticha. Lidé si během ní připomínají všechny, kteří zahynuli v důsledku ruské agrese – vojáky, dobrovolníky, zdravotníky i civilisty včetně dětí.
Reportér Aktuálně.cz ji během cesty do země zažil v různých situacích – v taxi, ve veřejné dopravě či v kavárně. Taxikáři i řidiči MHD zastaví u okraje cesty, běžní lidé přeruší chůzi. A to jak ve zmíněném Lvově, tak třeba v Kyjevě či Oděse.
„Nechodím moc často na Facebook, protože vždycky tam vidím jenom nekrology,“ komentovala v srpnovém rozhovoru pivovarnice Aljona z Oděsy velký počet životů, které invaze vzala.
Rozsah se ukazuje i po cestě ze Lvova do Kyjeva, kde de facto každá vesnice má čerstvě zasypané hroby, vedle kterých je ukrajinská vlajka.
A mezi hlavní „truchlicí“ místa patří neoficiální pietní místo na kyjevském náměstí Majdan nezávislosti. Tam už od roku 2022 rodiny přicházejí uctít své blízké. O rozsahu zármutku svědčí i to, že se místo od únorové cesty rozšířilo a přibyly nové vlajky. Včetně českých.
Ukrajina eviduje přes sto tisíc mrtvých
Podle amerického analytického centra CSIS přišla Ukrajina od začátku ruské invaze v únoru 2022 do konce června 2026 o 125 až 150 tisíc vojáků. Určitou představu o rozsahu ztrát poskytuje nezávislý projekt UA Losses, který shromažďuje jména padlých z veřejně dostupných zdrojů, například oznámení místních úřadů, ukrajinských médií, pamětních míst a příspěvků příbuzných na sociálních sítích. Ve čtvrtek 12. listopadu evidoval 102 785 jmen.
Přesný počet padlých Ukrajinců není znám, úřady oficiální čísla téměř nezveřejňují. Naposledy tak učinil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem února. Tehdy vypočítal, že od začátku války v roce 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků. Velký počet bojovníků je ovšem nezvěstných.