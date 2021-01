Čekání na Bidenovu inauguraci. Trump ve Washingtonu vyhlásil stav nouze, viní Antifu

Dosluhující americký prezident Donald Trump vyhlásil na území hlavního města Washingtonu nouzový stav. Učinil tak v souvislosti s nadcházející inaugurací svého následníka v prezidentském úřadě Joea Bidena, kterou úřady s ohledem na nepokoje v Kapitolu z minulého týdne hodnotí jako bezpečnostně rizikovou. Trump v soukromém rozhovoru obvinil z útoku na Kapitol příznivce levicového hnutí Antifa.

Vyhlášení nouzového stavu, o němž v pondělí (místního času) informoval Bílý dům, umožní ministerstvu vnitřní bezpečnosti a dalším úřadům lépe koordinovat potřebná bezpečnostní opatření spojená se slavnostní inaugurací. Nouzový stav platí od pondělí 11. ledna do neděle 24. ledna.

Rozhodnutí přichází pět dní poté, co sídlo amerického Kongresu během schůze k volebním výsledkům napadl dav Trumpových stoupenců, přičemž k výtržnostem přispěl sám končící prezident.

Trump: Za útokem na Kapitol je Antifa

Šéf Bílého domu soustavně šířil nepodložené informace o průběhu a výsledku voleb, na mítincích i na sociálních sítích burcoval své voliče a jen těsně před vypuknutím nepokojů své příznivce vyzval k pochodu na Kapitol. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.

Donald Trump navíc v soukromém rozhovoru obvinil z útoku na budovu Kapitolu příznivce levicového hnutí Antifa. S odvoláním na zdroj z Bílého domu a jeden další zdroj o tom informoval zpravodajský web Axios. Web ale zároveň upozornil, že podle videí a dalších důkazů je jasné, že minulou středu vnikli do sídla Kongresu převážně Trumpovi příznivci.

Podle serveru obvinil Trump z útoku na Kapitol "lidi z Antify" ve zhruba půlhodinovém telefonickém rozhovoru, který v pondělí vedl s vůdcem republikánské menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthym.

McCarthy nicméně v telefonátu, při kterém podle Axiosu panovalo mezi oběma republikány značné napětí, Trumpovo obvinění odmítl. "Není to Antifa, je to MAGA. Vím to. Já jsem tam byl," řekl údajně McCarthy. MAGA je zkratkou pro Trumpovo volební heslo Make America Great Again, tedy Učiňme Ameriku opět velikou.

Vůdce republikánské menšiny ve sněmovně zároveň Trumpovi podle webu Axios poradil, aby zavolal budoucímu prezidentovi Joeu Bidenovi, setkal se s ním a zanechal mu na stole v Oválné pracovně dopis. "Přestaň s tím. Je po všem. Je po volbách," řekl údajně McCarthy končícímu prezidentovi.

Mimořádná opatření

Ve světle středečních bezprecedentních nepokojů přijímají americké úřady mimořádná opatření spojená s Bidenovým uvedením do úřadu. V hlavním městě USA by nakonec mohlo být až 15 000 příslušníků národních gard, zatímco z bezpečnostních důvodů zůstane uzavřený Washingtonův monument nedaleko sídla Kongresu.

Washingtonská starostka Muriel Bowserová, guvernér Virginie Ralph Northam a marylandský guvernér Larry Hogan podle agentury AP vyzvali Američany, aby se chystané inaugurace drželi stranou "kvůli vzpouře z minulého týdne i přetrvávající smrtící pandemii covidu-19".

Trump se Bidenovy inaugurace zúčastnit nehodlá, po středečním útoku na budovu Kongresu se však zavázal ke klidnému předání moci a nepřímo tak uznal svou porážku v listopadových volbách.

Schůzka s Pencem

Trump se také v pondělí poprvé od nepokojů v Kapitolu sešel v Bílém domě se svým viceprezidentem Mikem Pencem.

Podle činitele ze schůzky vyplynulo, že Trump nehodlá odstoupit před vypršením svého prezidentského mandátu 20. ledna. Pence zároveň uvedl, že nehodlá vyslyšet výzvy k využití 25. dodatku ústavy a iniciovat Trumpovo sesazení kvůli neschopnosti vykonávat úřad.

"Jsou odhodláni pokračovat v práci pro tuto zemi až do konce svého mandátu," uvedl nejmenovaný vládní představitel. Prezident a viceprezident "zopakovali, že ti, kdo porušili zákon a vpadli do Kapitolu, nezastupují hnutí Amerika na prvním místě, které podporuje 75 milionů Američanů", dodal.

