Český lyžař v rakouské lyžařské oblasti Sölden spustil lavinu, která ho částečně zasypala. Vyprostil se z ní sám ještě před příjezdem záchranářů a vyvázl bez zranění.
O incidentu, který se stal v sobotu po poledni, v neděli informovaly rakouské zpravodajské servery.
Jednatřicetiletý český občan vstoupil ve 13:10 na severovýchodní svah hory Rotkogel, mimo vyznačený a kontrolovaný lyžařský areál. V nadmořské výšce 2710 metrů uvolnil lavinu z desky o šířce přibližně 20 metrů a délce 100 metrů, která ho částečně zasypala.
Muži se podařilo vyprostit vlastními silami těsně před příjezdem záchranářů. Do záchranné akce se přitom zapojily lyžařská hlídka ze Söldenu, záchranářské vrtulníky Alpin 2 a Martin 8, horská služba ze Söldenu a policejní vrtulník Libelle Tirol. Na místě byl i příslušník horské policie.
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