Čech, který bojoval nejdřív za Rusy a potom za Ukrajinu, padl

Část rozhovoru o Čechovi Jakubu Jurčagovi, který bojoval za Rusko a po zajetí přešel na druhou stranu.
Český dobrovolník Jakub Jurčaga měl padnout během jarních bojů na Ukrajině. Informaci zveřejnila skupina podporující Ruský dobrovolnický sbor (RDK), v jehož řadách působil. Jurčaga se do centra pozornosti dostal loni po zajetí ukrajinskými silami, kdy čelil kritice za své dřívější proruské postoje a výroky o válce.
„Během jarních bojů padl Jakub ,Čech‘ Jurčaga, jeden z příslušníků jednotky RDK (Ruský dobrovolnický sbor - pozn. red.),“ napsal v pátek na sociální síti X účet Filantrop Group.
Na konci loňského května se v médiích objevila informace, že Ukrajinci zajali Čecha bojujícího na ruské straně s tím, že se jedná o veterináře Jakuba Jurčagu, který žil od roku 2011 v Rusku.
Ten po zajetí v rozhovoru na YouTube tvrdil, že byl vždycky proti válce a že se na frontu dostal omylem. Přitom na sociálních sítích popíral masakr v Buči a ve zničeném Mariupolu se podle něj žije lépe. Kvůli svým postojům musel rovněž odejít ze Sokola.
„Jakub padl v první linii při službě, kterou sám vnímal jako šanci napravit své minulé chyby,“ píše dále účet Filantrop Group, který patří dobrovolníkům, kteří Ruský dobrovolnický sbor dlouhodobě podporují –, se zjevným odkazem na to, jak se Jurčaga stavil ke své minulosti.
„Jak nám sdělil náš kamarád a velitel jeho jednotky, své dřívější chyby dokázal odčinit. Mezi spolubojovníky si získal respekt jako spolehlivý kamarád, oddaný bojovník a člověk, na kterého bylo možné se kdykoliv spolehnout. Chlapci v jednotce ho měli upřímně rádi a jeho ztráta je pro ně velmi bolestná,“ uzavírá účet.
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