Čech jde v Bavorsku na 21 měsíců do vězení za loupež v hotelu

před 42 minutami

Muž v hotelu na zkoušku pracoval, ve skutečnosti připravoval svůj čin.

Soud v Německu poslal na 21 měsíců do vězení Čecha, který se vloupal do hotelu v Bavorsku, odkud ukradl pokladnu. Informoval o tom ve čtvrtek list Süddeutsche Zeitung. Dvacetiletý Čech loni v červenci vnikl do hotelu v bavorském Wartenbergu, kde o dva měsíce dříve na zkoušku několik dní pracoval. Tehdy si opatřil klíč od budovy, který později využil. Z hotelové pokladny odnesl 2260 eur (57.200 korun). Policie při vyšetřování nalezla otisky prstů, které patřily zmíněnému Čechovi. Dopadnout se ho policistům podařilo o několik týdnů později po dalším vloupání v bavorském Rottenburgu.