Bolivijský soudce v sobotu nařídil dvouměsíční vazbu pro Čecha a Brita obviněné z nedovoleného držení střelných zbraní a padělání dokumentů. Muži byli zadrženi při policejních raziích ve městě Santa Cruz na východě země. Podle bolivijské stanice Unitel o tom informovala agentura EFE.
Policie v Santa Cruz v pátek oznámila, že při dvou raziích zatkla šest cizinců. Kromě Čecha a Brita byli mezi zadrženými Kolumbijci a Dominikánec. Ti však byli propuštěni poté, co proti nim nebyly nalezeny žádné důkazy, uvedla prokuratura.
Úřady předběžně vyloučily, že by zadržení měli vazby na brazilské drogové gangy První komando metropole (PCC) nebo Rudé komando (CV).
Bolivijská policie a armáda podnikají zásahy proti členům těchto zločineckých organizací, které bojují o kontrolu nad pašeráckými trasami. Již několik měsíců dochází v oblastech u hranic s Brazílií, včetně regionu Santa Cruz, k častým nájemným vraždám, což přimělo vládu nasadit tam armádu a elitní jednotky.
Mohlo by vás také zajímat: Trump, Si a Putin brojí proti jaderné válce. Chtějí si rozdělit svět, má to ale zádrhel
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Absolutně nepřijatelné. Babiš odmítá rozpočet EU. Vadí mu škrty Česku a výdaje na Ukrajinu
Aktuální návrh rozpočtu Evropské unie je pro Českou republiku absolutně nepřijatelný, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu zveřejněném na síti X. Kritizoval snížení peněz pro Česko a výdaje na provoz europarlamentu a dalších evropských struktur a také na Ukrajinu.
Rakousko v šoku. Po debaklu zpochybňuje národní pýchu
Potupa. A ještě na domácím "hřišti". Rakousko, země posedlá sjezdovým lyžováním, těžce vstřebává výsledky sobotního slalomu žen.
Messi jako Řepka. Jenže na Argentince měl rozhodčí opět jiný metr
Hvězdný fotbalista Lionel Messi opět díky benevolenci rozhodčího unikl červené kartě. V utkání play off MLS úmyslně hodil míč do obličeje protihráče, jenže dostal nepochopitelně jen žlutou kartu. Jeho Miami ovšem i tak prohrálo s Columbusem 0:3 a je na hraně vyřazení.
ŽIVĚ Ruský dron zasáhl panelový dům u Kyjeva. Pod troskami může být osm lidí
Ruská armáda v noci na neděli zasáhla pětipodlažní panelový dům v obci Dymer severně od Kyjeva, informuje velitel vojenské správy Kyjevské oblasti Tymur Tkačenko. Dva lidé utrpěli zranění a podle záchranářů se dalších osm může nacházet pod troskami poničené budovy.
Ruský “ostrov” v Evropě zažil první poplach. Sirény varovaly před vzdušným útokem
V ruské Kaliningradské oblasti se v sobotu večer rozezněly sirény varující před vzdušným útokem. Podle ruských médií se to stalo poprvé od začátku pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu. Gubernátor této ruské exklávy oznámil, že se to stalo kvůli podezřelému objektu mířícímu ze strany Litvy. Tato baltská země uvedla, že s tím nemá nic společného.