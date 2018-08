Čečensko chce zakázat lidskoprávním aktivistům vstup do země. Brání lidem žít v míru, říká Kadyrov

před 51 minutami

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov chce zakázat bojovníkům za lidská práva vstup do Čečenské republiky. Aktivisté brání "našim lidem žít v míru", citovala Kadyrova agentura Reuters. "Mají jen jeden cíl: uškodit nám," řekl Kadyrov ve svém čtvrtečním projevu k bezpečnostním složkám, v němž obhájce lidských práv označil za teroristy a extremisty. Vstup do regionu chce čečenský vůdce aktivistům zakázat po procesu s šéfem tamní pobočky organizace na ochranu lidských práv Memorial Ojubem Titijevem. Tomu hrozí deset let vězení za držení 180 gramů marihuany. Titijev tvrdí, že mu drogu podstrčila policie. Ochránci lidských práv proces s šéfem Memorialu ostře sledují.