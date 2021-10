V utajení žili běžný život. Castro infiltroval Ameriku špiony, na Kubě jsou za hrdiny

Na první pohled se pětice mužů nijak nelišila od ostatních obyvatel Floridy. Až po letech místní lidé při noční razii FBI zjistili, že jejich sousedé roky byli kubánští špioni operující pod falešnými identitami. Ačkoliv strávili roky v americkém vězení, ve své zemi jsou oslavováni jako hrdinové.

Jejich skutečnými jmény je v průběhu 90. let skoro nikdo neoslovil. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González, René González. Kubánská pětice, jak je skupina označována, se částečně poznala už na dobrovolnické misi v Angole v 80. letech. Po ní je oslovili zaměstnanci vlády s nabídkou infiltrovat se do protikubánských skupin na americké Floridě, které často páchaly na Kubě útoky. Tím největším bylo v roce 1976 sestřelení dopravního letadla, na jehož palubě zemřelo všech 73 pasažérů.

"Věřím, že pro každého Kubánce, kterému by byla taková mise nabídnuta, by šlo o poctu," říká v dokumentu Castrovi špioni (v originále Castro's Spies) jeden z nich, Gerardo Hernández. Film uvedl Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest.

Aby byli špehové úspěšní, museli za sebou zanechat své bývalé životy, včetně manželek a dětí, a začít žít dvojí život. Dva Kubánci se tak vydávali za Portorikánce, další dva za Američany a poslední, René González, si svou identitu ponechal. Aby měl dobré krytí, musel na Kubě fingovaně ukrást letadlo a opustit zemi s vidinou nového života v bohatších Spojených státech. "Abyste mohli dělat tuhle práci, musíte lhát. Musíte být někým jiným," vysvětluje González. "Zanechá to na vás stopy, není to jednoduché," dodává. Postupně se tak všichni dostali do Spojených států na začátku 90. let.

Kubánským špionům život v USA neulehčovaly ani peníze, které jako špehové od vlády dostávali. Dovolit si mohli jenom malé byty, ojetá auta a běžně jedli v cenově dostupných fast-foodech. "Koukáte na filmy a špioni jedí v drahých restauracích, v hotelech nebo řídí hezká auta. My jsme pořád měli problémy se starými auty," popisuje Gerardo Hernández.

"Nebylo to jako James Bond, měli nízké platy, žili průměrné životy," popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz spolurežisér irského dokumentu Gary Lennon, který přijel film na Febiofest osobně představit.

Nejslavnější Kubánci po Castrovi

Díky tomu byli také nenápadní a úspěšní - za osm let předali Kubě nespočet informací o tom, co protikubánské organizace v USA chystají. Jejich práce skončila až v září 1998, kdy je zatkla FBI. Přestože úřady o jejich činnost již delší dobu věděly a sledovaly je, deník Washington Post uvádí, že se pro jejich zatčení rozhodly poté, co Kuba v roce 1996 sestřelila dva letouny pilotované protikubánskými aktivisty.

Americké úřady je obvinily ze spiknutí za účelem špionáže. Protože muži odmítli podepsat dohodu o spolupráci s americkou vládou a přiznali se, soudy v USA jejich obvinění potvrdily a poslaly je do vězení. Tresty se pohybovaly od patnácti let až po doživotí.

"Nebyla proto otázka, jestli a jak to udělali, ale proč. Jejich důvodem bylo ochránit Kubu," vysvětluje režisér Lennon. "Když je zatkli, odstartoval (kubánský vůdce) Fidel Castro kampaň za jejich propuštění. Přidaly se k němu také stovky organizací po celém světě, jedna byla také v Česku, další v mém rodném Irsku," uvádí.

K tomu nakonec došlo mezi roky 2011 a 2014. "V různých zemích se o nich odlišně mluví. Když byli ve vězení, na Západě o nich mluvili jako o pětce z Miami, na Floridě byli známí jako kubánští špioni a na Kubě se o nich mluvilo jako o hrdinech," říká režisér a doplňuje, že když se i v současnosti na Kubě děje něco důležitého, jsou to právě oni, kdo situaci hodnotí v televizi. "Když nepočítáme Fidela Castra a možná i jeho bratra Raúla, tak jsou to nejslavnější lidé na Kubě," hodnotí.

Trailer k filmu Castrovi špioni

1:44 Video: Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest

Reálné záběry ze sledování i z televizního seriálu

Lennon s druhým režisérem dokumentu Olliem Aslinem vycházeli z rozsáhlých materiálů od soudů, FBI, z vědeckých studií a také se ptali samotných bývalých špionů. "Zjistili jsme, že nám všichni chtějí své příběhy říct. Nemuseli jsme používat žádné speciální taktiky," vysvětluje. "Mají za sebou roky tréninku a jsou velmi inteligentní, takže by to asi ani nefungovalo," domnívá se.

Režiséři měli i videomateriály, které celý film dokreslují - reálné záznamy ze sledování Kubánců americkými zpravodajskými službami a také kubánský seriál ze 70. let vyprávějící o špionovi, který se pod falešnou identitou vydává do Spojených států. "Jeden z nich nám řekl, že tento seriál byl jedním z důvodů, proč s nabídkou stát se špehem souhlasil," směje se Lennon.

Abandoning unsuspecting families to ‘defect’ to America, The Cuban Five assumed new identities, led double lives and sacrificed everything to defend Castro’s Cuba from the threat of foreign attack.



Don't miss our UK premiere of CASTRO'S SPIES



🎟️ https://t.co/0LTbt4mZgH pic.twitter.com/q8cA5AMiuv — Glasgow Film Festival (@glasgowfilmfest) February 23, 2021

Udělali by to znovu, jenom lépe

Nyní pětice mužů žije opět na Kubě, kde všichni pracují v různých kulturních institucích. Do Spojených států se nikdo z nich podle režiséra Lennona nechystá. Kdyby je však jejich vláda opět požádala, šli by do toho znovu.

"Nic se nezměnilo, obě strany (kubánská i antikubánské skupiny, pozn. red.) by to udělaly znovu, protože si jsou stoprocentně jisté, že to, co dělají, je morálně i legálně správné," popisuje. "Mnoho Kubánců v Miami je už poměrně starých, ale když jsem s nimi mluvil, říkali, že kdyby museli, naskočili by hned zítra na letadlo. Jen by to udělali lépe," doplňuje.