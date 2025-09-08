Londýnské letiště Heathrow hlásí po evakuaci Terminálu 4 obnovení provozu

"Bezpečnostní složky potvrdily, že Terminál 4 se může znovu bezpečně otevřít. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že všechny lety odletí podle plánu. Velmi se omlouváme za způsobené nepříjemnosti, bezpečnost našich cestujících a kolegů je pro nás na nejvyšším místě," uvedlo na X letiště.
Pracovníci jednoho z nejrušnějších evropských letišť uzavřeli terminál v pondělí vpodvečer. Londýnští hasiči uvedli, že evakuace byla preventivní a že jejich speciální týmy se na místě snaží vyhodnotit situaci. První hlášení o incidentu obdrželi podle mluvčího v 17:01 místního času (18:01 SELČ).
Hasiči podle Reuters doplnili, že zdravotníci na místě ošetřili přibližně 20 osob. Podle serveru BBC informovala policie o tom, že na letišti mělo několik lidí zdravotní problémy, dodala také, že v souvislosti s událostí nikoho nezatkla. Příčina incidentu je v současné době stále předmětem vyšetřování, doplnili hasiči. Zbytek letiště fungoval bez omezení i během uzávěry terminálu.