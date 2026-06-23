Část Krymu je bez proudu. Poloostrov čelí masivním úderům, úřady zavřely klíčový most

Část Ruskem okupovaného Krymu zasáhly po nočním útoku výpadky elektřiny. Energetická společnost Krymenergo oznámila nouzové opravy a uvedla, že dodávky chce obnovit do 24 hodin.
Exploze byly podle ukrajinských médií hlášeny v noci na úterý 23. června na několika místech Krymského poloostrova, který Rusko okupuje od roku 2014.
Potíže s elektřinou se podle Krymenerga dotkly městských okruhů Jevpatorija, Saki, Jany Kapu a Džankoj. Výpadky firma evidovala také v dalších okresech. Společnost příčinu popsala jako technické problémy v distribuční síti.
Nově se na sociálních sítích objevily záběry požáru v areálu tepelné elektrárny v Kerči. Podle ukrajinského serveru Censor.NET a monitorovacích kanálů se oheň objevil po sérii nočních útoků, kde byl zasažen zásobník v areálu elektrárny. Satelitní data podle téhož zdroje ukazovala kouř nad dalšími částmi poloostrova.
List Ukrajinska pravda rovněž informoval o nočních explozích na Krymu. Ruské okupační úřady v noci pozastavily dopravu po mostě mezi Krymem a ruským Krasnodarským krajem. Most úřady uzavřely i v noci na neděli, kdy ukrajinské síly podnikly rozsáhlé údery na Krymu i v Krasnodarském kraji na ropná, logistická a vojenská zařízení.
Podle kanálu Insider na Telegramu patřil mezi údajné cíle také terminál TES-Terminal, který slouží k přesunu a skladování paliva. Zásah měl postihnout i oblast přístavu Kavkaz na ruské straně Kerčského průlivu.
Ukrajinská média uvedla, že kouřová stopa po požáru měřila přibližně 47 kilometrů. Ruská okupační správa výpadky spojila s poruchami v síti a konkrétní zásah energetického objektu nepotvrdila.
Krym je pro Rusko důležitým vojenským a logistickým zázemím pro operace na jihu Ukrajiny. Podle agentury Reuters ukrajinské útoky v posledních týdnech opakovaně mířily na energetická, palivová a dopravní zařízení spojená se zásobováním poloostrova.