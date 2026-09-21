Část evropských zemí chce pauzu od unijních předpisů. Vyzývají k legislativnímu úklidu

Rakousko společně s dalšími dvanácti státy Evropské unie včetně Česka navrhuje na jeden rok pozastavit přijímání nových unijních předpisů. O iniciativě informovaly servery Euronews a Politico.
Rakouská ministryně pro evropské záležitosti Claudia Bauerová uvedla, že by se mělo jednat o „rok zjednodušování“. Vídeň požaduje systematické posouzení toho, jaký dopad budou mít nová pravidla na podniky, a také „důkladné pročištění“ stávajících předpisů.
Rakousko, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko podepsaly takzvaný non-paper, tedy neformální dokument vyzývající k „důkladnému legislativnímu úklidu“.
Při něm by se mělo sektor po sektoru posoudit, zda jsou stávající pravidla stále potřebná, zda je třeba je aktualizovat, nebo zda představují zátěž bez přidané hodnoty.
„Legislativa EU nemůže být sama o sobě cílem,“ stojí v dokumentu vypracovaném pod rakouským vedením, který získal server Euronews. Zásadní je podle něj zabránit nadměrné regulaci a zavádění nových administrativních zátěží. „Nemůžeme dál předkládat nové návrhy, když stávající pravidla nebyla plně realizována,“ uvedla Bauerová v rozhovoru se serverem Politico.
Brusel už několik měsíců pracuje na zjednodušujících balíčcích, jejichž cílem je omezit byrokracii a které jsou známé jako takzvané omnibusy. Podle ministryně Bauerové to ale nestačí. „To, co nyní děláme, je většinou zjednodušování ex post,“ uvedla.
„Plně podporujeme omnibusové balíčky komise, ale nemůže se stát standardem, že nejprve přijmeme novou legislativu a následně musíme přijímat celou řadu dalších předpisů, abychom ji zjednodušili. Se zjednodušováním je třeba začít ještě před přijetím předpisů,“ dodala ministryně.
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