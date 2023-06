Kdo bude nástupcem Čaputové? Do voleb se nikdo nehrne, ve hře může být i Fico

Jaký vliv bude mít rozhodnutí na prezidentské volby?

Zuzana Čaputová přiznává, že její oznámení odchodu z politiky souvisí s časem, který zbývá novým kandidátům na prezidenta. Prezidentské volby se pravděpodobně uskuteční v březnu, tedy za tři čtvrtě roku.

"Věřím, že oznámením právě v těchto dnech dám případným dalším kandidátům šanci dobře se připravit," uvedla.

Odchodem Čaputové, kterou v roce 2019 zvolil do funkce v druhém kole voleb více než milion lidí, vzniká na politické scéně vakuum, které zaplní jeden nebo více nových kandidátů. Ti se ale musí veřejnosti představit a být pro voliče rozeznatelní.

Například bývalý prezident Andrej Kiska jako méně známá osobnost začal mluvit o své kandidatuře dva roky před volbami v roce 2014 a krátce nato spustil i velkou propagační kampaň s množstvím billboardů.

Devět měsíců do voleb by pro podobného kandidáta mohlo znamenat už velmi málo času na to, aby měl šanci uspět. Proto se předpokládá, že nástupce Čaputové, který bude chtít oslovit její okruh podporovatelů, bude na celém Slovensku známá osobnost.