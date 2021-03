"Byl to jen jeden rok, ale cítím se, jako by jich bylo deset." Matovič podal demisi

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý přijala demisi premiéra Igora Matoviče a pověřila dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády. Vytvoří ji stávající čtyřčlenná koalice, která vznikla po parlamentních volbách konaných v únoru 2020. Výměna Matoviče je výsledkem téměř měsíc trvající vládní krize, při které rezignaci ministerského předsedy požadovala část koalice.

Matovič i ministři jeho kabinetu zůstanou v úřadu do jmenování Hegerovy vlády. V ní by měla pokračovat většina dosavadních ministrů. Matovič se má stát ministrem financí, výměna se očekává na postech ministrů zdravotnictví a sociálních věcí. Do vlády se vrátí také někteří ministři, kteří během koaliční krize podali demisi.

"Byl to sice jen jeden rok, ale cítím se, jako by jich bylo deset. Byl to nejtěžší rok pro Slovensko od druhé světové války. Přežil jsem ho v jedněch botách a s jediným cílem - chránit životy a zdraví lidí. Prosím o odpuštění všech chyb, které jsem za ten rok udělal. Nebojte se, bude dobře a Edovi nepochybně můžete věřit," řekl Matovič po podání demise v emotivním projevu. Zároveň veřejně požádal o odpuštění všech chyb, které za rok ve funkci předsedy vlády udělal.

Heger poděkoval Matovičovi za jeho rozhodnutí podat demisi v zájmu uklidnění situace v koalici a pokračování boje proti korupci. "Neodstupuješ kvůli vraždám a korupci, ale abys přinesl klid a naději," uvedl s tím, že budou dál spolupracovat v zájmu Slovenska.

Původně bylo plánováno, že k přijetí Matovičovy demise a následnému pověření Hegera sestavením vlády dojde dříve během dne, ale termín byl nakonec přeložen na odpoledne. Matovičův kabinet na své mimořádné schůzi ještě kolem poledne schválil usnesení k demisi. Podle slovenské ústavy platí, že když demisi podá předseda vlády, učiní stejný krok kabinet jako celek.

Pověření k sestavení vlády od hlavy státu je na Slovensku spíše tradice, která nemá oporu v ústavě. Heger se stane premiérem až poté, co ho Čaputová do této funkce jmenuje. Nová vláda pak bude muset získat důvěru sněmovny, ve které mají vládní strany ústavní většinu.

Cestu z napjatých vztahů v koalici v neděli otevřel Matovičův návrh, aby se novým předsedou vlády stal jeho kolega v hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Heger. Matovič také ustoupil od svých dřívějších zejména personálních požadavků, jejichž splněním koaličními stranami podmiňoval svou demisi. Zmíněnou nominaci Hegera, který je známý umírněným vystupováním na veřejnosti, následně podpořila celá koalice.

OLaNO loni přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby a v kabinetu obsadilo polovinu křesel. Matovičovi kritici vyčítali končícímu premiérovi konfrontační styl politiky a menší vládní strana Svoboda a solidarita tvrdila, že Matovič není osobnostně, manažersky ani komunikačně s to vést zemi. Matovič podle posledních sondáží čelil u veřejnosti největší nedůvěře ze všech členů vlády a více než čtyři pětiny obyvatel země si přály jeho odchod z čela kabinetu.

Slovensko zkušenosti s výměnou premiéra během volebního období a bez vypsání nových voleb už má. V roce 2018 podal demisi předseda vlády Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády. Ficova strana Směr-sociální demokracie po porážce v posledních volbách odešla do pozice a po následném rozkolu ji opustila skupina poslanců v čele s Pellegrinim.

