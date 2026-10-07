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Vysoký úředník CIA se přiznal k obřímu podvodu. Nakoupil stovky zlatých cihel i luxusní nemovitosti

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,ČTK
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Bývalý vysoký úředník CIA David J. Rush se přiznal, že zneužil své postavení k podvodům za desítky milionů dolarů. Vymýšlel falešné tajné operace, jejichž prostřednictvím nakupoval luxusní nemovitosti, stovky zlatých prutů i soukromé lety. V jeho domě policie našla kolem 300 zlatých cihel a miliony dolarů.

U bývalého vysokého činitele CIA Davida J.Rushe bylo nalezeno přes 300 zlatých prutů,miliony dolarů v hotovosti a další cennosti. Rush je obviněný, že zlato ukrýval u sebe doma, které však ve skutečnosti patřilo federální vládě. Rovněž připravil CIA o zhruba 40 milionů korun za soukromé charterové lety.
U bývalého vysokého činitele CIA Davida J.Rushe bylo nalezeno přes 300 zlatých prutů,miliony dolarů v hotovosti a další cennosti. Rush je obviněný, že zlato ukrýval u sebe doma, které však ve skutečnosti patřilo federální vládě. Rovněž připravil CIA o zhruba 40 milionů korun za soukromé charterové lety.Foto: Department of Justice
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Devětačtyřicetiletý Rush pracoval pro CIA zhruba od roku 2009 a vypracoval se až na vysokou manažerskou pozici v ředitelství pro vědu a technologie. Zároveň měl prověrku na stupeň Top Secret/SCI a tedy i přístup k mimořádně citlivým informacím.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti se do této pozice dostal mimo jiné díky lžím o svém vzdělání a vojenské kariéře.

Rush podle soudních dokumentů, které má k dispozici americký list Washington Post, vytvořil například falešný program s mimořádně utajeným režimem, do kterého mohou mít přístup pouze konkrétně schválení lidé.

Právě tento jeho vysoký stupeň utajení pak využil jako nástroj podvodu. Kolegům tvrdil, že projekt souvisí s citlivou vládní činností, a bránil jim ověřovat, zda program skutečně existuje. Systém byl nastaven tak, že v některých případech Rush fakticky sám schvaloval vlastní výdaje.

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Nakupoval nemovitosti i zlaté pruty

Pro údajné potřeby tajného programu následně nechal převést přibližně 145 milionů dolarů, které využil mimo jiné na nákup luxusních nemovitostí na Floridě, hodinek a automobilů.

Jen na jihu Floridy pořídil dvě sídla v Palm Beach v hodnotě desítek milionů a další pozemky za desítky milionů. Nemovitosti chtěl podle vyšetřovatelů později prodat se ziskem.

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Podle amerického ministerstva spravedlnosti Rush pod falešnou operací nakoupil také 298 zlatých prutů za přibližně 46 milionů dolarů. FBI je při květnové prohlídce našla v jeho domě ve Virginii společně s 2,1 milionu dolarů v hotovosti, více než 100 tisíci eury a desítkami luxusních hodinek.

Rush se v rámci dohody zavázal vydat státu 30 hodinek a dvě BMW Alpina z roku 2026.

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Prokuratura ho vinila také z využívání soukromých charterových letů na státní účet a dalších výdajů nesouvisejících s legitimní činností vlády. Celková škoda podle ministerstva spravedlnosti dosáhla přibližně 193,6 milionu dolarů, tedy více než čtyř miliard korun.

Místo získal podvodem

Pozornost vyšetřovatelů vzbudilo také to, jak se Rush na tak vysokou pozici vůbec dostal. V žádostech o práci a bezpečnostní prověrku tvrdil, že vystudoval Clemson University a Rensselaer Polytechnic Institute, podle soudních dokumentů však ani jednu školu nenavštěvoval.

Nepravdivě také uváděl, že působil jako vojenský pilot. Po odchodu z rezervy námořnictva v roce 2015 navíc dál čerpal vojenské volno a získal tak přibližně 77 tisíc dolarů, na které neměl nárok.

Případ má ale i výrazně závažnější bezpečnostní rozměr. Rush se přiznal, že představiteli nejmenované zahraniční vlády prozradil existenci a některé identifikační údaje tajného lidského zdroje americké vlády.

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Podle soudních dokumentů mohl tímto krokem ohrozit samotný zdroj i americké zpravodajce, kteří s ním spolupracovali. Americké úřady nezveřejnily, o jakou zahraniční vládu šlo, ani netvrdí, že Rush za informace dostal zaplaceno.

Diskuse o prověrkách zaměstnanců

Podle listu Washington Post vyvolala aféra otázky ohledně důkladné prověrky zaměstnanců. Několik zaměstnanců agentury podle listu Washington Post dočasně opustilo své funkce a agentura zahájila interní kontrolu.

Ta má zjistit, jak mohl Rush roky skrývat nepravdivé údaje o své minulosti a následně vytvořit fiktivní utajený program, skrze který získal téměř 4,5 miliardy korun českých (200 milionů dolarů). Případ zkoumají i jiné zpravodajské agentury a americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Ředitel CIA John Ratcliffe médiím sdělil, že agentura po odhalení podezřelé činnosti případ okamžitě předala právě FBI. Ratcliffe uvedl, že „Rush zneužil své postavení a zradil důvěru veřejnosti“. Ministerstvo spravedlnosti současně potvrdilo, že vyšetřování pokračuje.

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Rush se mezitím přiznal k podvodu prostřednictvím elektronických komunikací a může obdržet trest ve výši dvaceti let odnětí svobody. Rozsudek má být vynesen 28. ledna 2027.

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