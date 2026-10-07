Vysoký úředník CIA se přiznal k obřímu podvodu. Nakoupil stovky zlatých cihel i luxusní nemovitosti

Bývalý vysoký úředník CIA David J. Rush se přiznal, že zneužil své postavení k podvodům za desítky milionů dolarů. Vymýšlel falešné tajné operace, jejichž prostřednictvím nakupoval luxusní nemovitosti, stovky zlatých prutů i soukromé lety. V jeho domě policie našla kolem 300 zlatých cihel a miliony dolarů.
Devětačtyřicetiletý Rush pracoval pro CIA zhruba od roku 2009 a vypracoval se až na vysokou manažerskou pozici v ředitelství pro vědu a technologie. Zároveň měl prověrku na stupeň Top Secret/SCI a tedy i přístup k mimořádně citlivým informacím.
Podle amerického ministerstva spravedlnosti se do této pozice dostal mimo jiné díky lžím o svém vzdělání a vojenské kariéře.
Rush podle soudních dokumentů, které má k dispozici americký list Washington Post, vytvořil například falešný program s mimořádně utajeným režimem, do kterého mohou mít přístup pouze konkrétně schválení lidé.
Právě tento jeho vysoký stupeň utajení pak využil jako nástroj podvodu. Kolegům tvrdil, že projekt souvisí s citlivou vládní činností, a bránil jim ověřovat, zda program skutečně existuje. Systém byl nastaven tak, že v některých případech Rush fakticky sám schvaloval vlastní výdaje.
Nakupoval nemovitosti i zlaté pruty
Pro údajné potřeby tajného programu následně nechal převést přibližně 145 milionů dolarů, které využil mimo jiné na nákup luxusních nemovitostí na Floridě, hodinek a automobilů.
Jen na jihu Floridy pořídil dvě sídla v Palm Beach v hodnotě desítek milionů a další pozemky za desítky milionů. Nemovitosti chtěl podle vyšetřovatelů později prodat se ziskem.
Podle amerického ministerstva spravedlnosti Rush pod falešnou operací nakoupil také 298 zlatých prutů za přibližně 46 milionů dolarů. FBI je při květnové prohlídce našla v jeho domě ve Virginii společně s 2,1 milionu dolarů v hotovosti, více než 100 tisíci eury a desítkami luxusních hodinek.
Rush se v rámci dohody zavázal vydat státu 30 hodinek a dvě BMW Alpina z roku 2026.
Prokuratura ho vinila také z využívání soukromých charterových letů na státní účet a dalších výdajů nesouvisejících s legitimní činností vlády. Celková škoda podle ministerstva spravedlnosti dosáhla přibližně 193,6 milionu dolarů, tedy více než čtyř miliard korun.
Místo získal podvodem
Pozornost vyšetřovatelů vzbudilo také to, jak se Rush na tak vysokou pozici vůbec dostal. V žádostech o práci a bezpečnostní prověrku tvrdil, že vystudoval Clemson University a Rensselaer Polytechnic Institute, podle soudních dokumentů však ani jednu školu nenavštěvoval.
Nepravdivě také uváděl, že působil jako vojenský pilot. Po odchodu z rezervy námořnictva v roce 2015 navíc dál čerpal vojenské volno a získal tak přibližně 77 tisíc dolarů, na které neměl nárok.
Případ má ale i výrazně závažnější bezpečnostní rozměr. Rush se přiznal, že představiteli nejmenované zahraniční vlády prozradil existenci a některé identifikační údaje tajného lidského zdroje americké vlády.
Podle soudních dokumentů mohl tímto krokem ohrozit samotný zdroj i americké zpravodajce, kteří s ním spolupracovali. Americké úřady nezveřejnily, o jakou zahraniční vládu šlo, ani netvrdí, že Rush za informace dostal zaplaceno.
Diskuse o prověrkách zaměstnanců
Podle listu Washington Post vyvolala aféra otázky ohledně důkladné prověrky zaměstnanců. Několik zaměstnanců agentury podle listu Washington Post dočasně opustilo své funkce a agentura zahájila interní kontrolu.
Ta má zjistit, jak mohl Rush roky skrývat nepravdivé údaje o své minulosti a následně vytvořit fiktivní utajený program, skrze který získal téměř 4,5 miliardy korun českých (200 milionů dolarů). Případ zkoumají i jiné zpravodajské agentury a americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Ředitel CIA John Ratcliffe médiím sdělil, že agentura po odhalení podezřelé činnosti případ okamžitě předala právě FBI. Ratcliffe uvedl, že „Rush zneužil své postavení a zradil důvěru veřejnosti“. Ministerstvo spravedlnosti současně potvrdilo, že vyšetřování pokračuje.
Rush se mezitím přiznal k podvodu prostřednictvím elektronických komunikací a může obdržet trest ve výši dvaceti let odnětí svobody. Rozsudek má být vynesen 28. ledna 2027.
"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet
Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie
Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.
Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla
Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD
Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).