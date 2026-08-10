Bývalý thajský poslanec zastřelil u Bangkoku úředníka

Bývalý thajský poslanec v pondělí zastřelil vysokého představitele provincie Nontchaburí na předměstí Bangkoku. Podle policie ho k útoku vedl osobní spor kvůli půjčeným penězům. Úředníkův řidič utrpěl zranění, není ale v ohrožení života.
Incident se odehrál jen několik dní poté, co střelba 14letého chlapce ve stejné provincii připravila o život devět lidí a znovu otevřela debatu o zpřísnění kontroly zbraní v Thajsku, informovala agentura Reuters.
Podezřelý Čalong Rievrang podle policie zastřelil předsedu provinční správní organizace v Nontchaburí, která sousedí s Bangkokem. Policie uvedla, že za střelbou byl dlouhodobý spor o půjčené peníze. "Motiv byl osobní," řekl policejní generálporučík Vattana Jidžin. Zastřelený úředník později podlehl svým zraněním v nemocnici.
Útok přišel jen několik dní po nejtragičtějším případu hromadného násilí se střelnou zbraní v Thajsku za téměř čtyři roky. Čtrnáctiletý chlapec v pátek nejprve střílel doma a následně v místní škole. Zemřelo devět lidí včetně útočníka a více než 20 dalších utrpělo zranění.
Thajské děti se v pondělí po víkendu vrátily do škol, v některých případech za výrazně zpřísněných bezpečnostních opatření. Školy zavedly kontroly pomocí detektorů kovů a prohlídky osobních věcí. Ředitel školy Debsirin v Bangkoku Withan Promsintusak uvedl, že bezpečnostní opatření mají především uklidnit rodiče a zvýšit ochranu žáků. "Nikdy jsme si nemysleli, že škola, která by měla být nejbezpečnějším místem, se stane místem, kde se něco takového stane," řekl.
Vláda po páteční tragédii plánuje zpřísnit pravidla pro držení a nošení zbraní. Premiér Anutin Čánvirakun nařídil důslednější kontroly lidí, kteří nosí střelné zbraně na veřejnosti, a policie zřídí kontrolní stanoviště. "Nikdo nemá právo nosit střelnou zbraň, zejména na veřejném místě," řekl premiér. Za dostatečné ospravedlnění přitom podle něj nelze považovat ani tvrzení, že člověk zbraň nosí pro sebeobranu.
Thajské ministerstvo školství zároveň během příštích tří měsíců připraví nová bezpečnostní pravidla pro školy. Budou zahrnovat péči o duševní zdraví, nácvik reakce na krizové situace, opatření proti šikaně a důkladnější odhalování zbraní a dalších zakázaných předmětů.
Podle odhadu organizace Small Arms Survey z roku 2017 bylo v rukou thajských civilistů zhruba 10,3 milionu střelných zbraní, tedy asi 15 na 100 obyvatel. Thajsko tak má podle dostupných údajů nejvyšší míru ozbrojení civilního obyvatelstva v jihovýchodní Asii. Odborníci upozorňují, že současný systém vydávání zbrojních licencí nevyžaduje psychologické vyšetření žadatelů, zbraň mohou legálně vlastnit lidé od 20 let a držitelé průkazů nemusí procházet pravidelnými kontrolami.
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