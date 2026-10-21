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Zahraničí

Bývalý šéf maďarské centrální banky skončil ve vazbě. Vyšetřují se miliardové ztráty

ČTK
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Bývalý guvernér maďarské centrální banky György Matolcsy byl dnes časně ráno zadržen spolu s dalšími osobami v rámci vyšetřování hospodaření centrální banky za Matolcsyho vedení, oznámil zpravodajský server Telex.

Hungarian PM Magyar and Polish PM Tusk attend a press conference, in Warsaw
Uvalení vazby potvrdil premiér Péter Magyar na facebooku.Foto: REUTERS – Kacper Pempel
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Matolcsy byl po výslechu na prokuratuře vzat do vazby. Podezřelý je z finančního podvodu a z použití padělaných dokumentů, napsala agentura MTI s odvoláním na jeho právního zástupce Pála Bátkiho. Uvalení vazby potvrdil premiér Péter Magyar na facebooku.

Prokuratura ve středečním prohlášení uvedla, že v rámci probíhajícího vyšetřování trestného činu porušení důvěry, které způsobilo obzvlášť velkou finanční škodu, jsou prováděny koordinované vyšetřovací úkony na několika místech v souvislosti s případem týkajícím se Maďarské národní banky, napsal Telex.

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Připomněl, že minulý měsíc podalo vedení národní banky trestní oznámení kvůli snížení hodnoty pěti nemovitostí vlastněných touto institucí, přičemž vyjádřilo podezření, že došlo k porušení důvěry, špatnému hospodaření, podvodu a ke zneužití pravomoci.

Do kauzy jsou zapletení i bývalí poslanci Fideszu

Parlamentní vyšetřovací komise, zřízená s cílem objasnit kauzu národní banky, začátkem října více než tři hodiny vyslýchala bývalé poslance za někdejší vládní stranu Fidesz Lajose Kósu a Erika Bánkiho. Ti tvrdili, že dříve neměli žádné podezření na pochybení v souvislosti s nadacemi centrální banky.

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Bánki v roce 2016 předložil legislativní návrh, který měl znemožnit přístup k údajům o výdajích těchto nadací. Kósa v té době působil jako předseda poslaneckého klubu strany Fidesz.

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V polovině loňského března zveřejnil maďarský Státní auditorský úřad (ÁSZ) tři zprávy v celkovém rozsahu více než 600 stran, které v různé míře souvisely s centrální bankou.

Zabývaly se problematickým hospodařením nadací zřízených bankou, dodržováním předpisů při provozu samotné banky a také nákladů na rekonstrukci jejího sídla. Ztráty se odhadují na stovky miliard forintů, dodal Telex.

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