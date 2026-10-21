Bývalý šéf maďarské centrální banky skončil ve vazbě. Vyšetřují se miliardové ztráty

Bývalý guvernér maďarské centrální banky György Matolcsy byl dnes časně ráno zadržen spolu s dalšími osobami v rámci vyšetřování hospodaření centrální banky za Matolcsyho vedení, oznámil zpravodajský server Telex.
Matolcsy byl po výslechu na prokuratuře vzat do vazby. Podezřelý je z finančního podvodu a z použití padělaných dokumentů, napsala agentura MTI s odvoláním na jeho právního zástupce Pála Bátkiho. Uvalení vazby potvrdil premiér Péter Magyar na facebooku.
Prokuratura ve středečním prohlášení uvedla, že v rámci probíhajícího vyšetřování trestného činu porušení důvěry, které způsobilo obzvlášť velkou finanční škodu, jsou prováděny koordinované vyšetřovací úkony na několika místech v souvislosti s případem týkajícím se Maďarské národní banky, napsal Telex.
Připomněl, že minulý měsíc podalo vedení národní banky trestní oznámení kvůli snížení hodnoty pěti nemovitostí vlastněných touto institucí, přičemž vyjádřilo podezření, že došlo k porušení důvěry, špatnému hospodaření, podvodu a ke zneužití pravomoci.
Do kauzy jsou zapletení i bývalí poslanci Fideszu
Parlamentní vyšetřovací komise, zřízená s cílem objasnit kauzu národní banky, začátkem října více než tři hodiny vyslýchala bývalé poslance za někdejší vládní stranu Fidesz Lajose Kósu a Erika Bánkiho. Ti tvrdili, že dříve neměli žádné podezření na pochybení v souvislosti s nadacemi centrální banky.
Bánki v roce 2016 předložil legislativní návrh, který měl znemožnit přístup k údajům o výdajích těchto nadací. Kósa v té době působil jako předseda poslaneckého klubu strany Fidesz.
V polovině loňského března zveřejnil maďarský Státní auditorský úřad (ÁSZ) tři zprávy v celkovém rozsahu více než 600 stran, které v různé míře souvisely s centrální bankou.
Zabývaly se problematickým hospodařením nadací zřízených bankou, dodržováním předpisů při provozu samotné banky a také nákladů na rekonstrukci jejího sídla. Ztráty se odhadují na stovky miliard forintů, dodal Telex.
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