Bývalý šéf italské policie Gianni De Gennaro, který byl vyšetřován pro podezření ze snahy mařit nové vyšetřování vraždy známého soudce Paola Borsellina z roku 1992, spáchal sebevraždu. V sobotu to podle agentury Reuters uvedl nejmenovaný italský činitel.
Osmasedmdesátiletý De Gennaro se zřejmě zastřelil ve svém venkovském domě v Toskánsku. Deník La Repubblica informoval, že jeho příbuzní kontaktovali úřady poté, co se jim v pátek večer neozýval. Jeho tělo bylo nalezeno v sobotu ráno.
Prokurátoři v sicilském městě Caltanissetta začali De Gennara minulý týden vyšetřovat kvůli údajnému maření spravedlnosti v souvislosti s vyšetřováním bombového útoku v Palermu z 19. července 1992. Sicilská mafie Cosa Nostra při něm zabila Borsellina a pět členů jeho policejní ochranky.
Prokurátoři tvrdí, že při vyšetřování útoku byly zatajeny důkazy. Soustředí se zejména na zmizení Borsellinova deníku, který obsahoval poznámky o jeho případech a který se údajně ztratil krátce po bombovém útoku.
V posledních dnech prokurátoři nařídili prohlídku De Gennarova domu a usilovali o jeho umístění do domácího vězení. Soudce žádost zamítl, odvolací řízení se mělo konat 1. prosince.
V souvislosti s Borsellinovou vraždou byl v lednu 1993 zatčen mafiánský boss Toto Riina. Několik lidí odpovědných za útok bylo později odsouzeno, v případu však přetrvávají nejasnosti, zejména ohledně zmizení soudcova deníku.
Italská premiérka Giorgia Meloniová uvedla, že ji zpráva o De Gennarově smrti "hluboce šokovala", a vyjádřila soustrast jeho rodině.
De Gennaro sloužil jako šéf italské policie v letech 2000 až 2004. Byl jedním z nejvlivnějších bezpečnostních činitelů v Itálii a hrál klíčovou roli v boji proti organizovanému zločinu, zejména v kampani proti mafii Cosa Nostra v 80. a 90. letech.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Kaufland vydal naléhavé upozornění. Závadné brambory mohou lidem způsobit zdravotní potíže
Zákazníci obchodního řetězce Kaufland by měli zkontrolovat brambory, které si v poslední době přinesli domů. Z prodeje totiž mizí konkrétní šarže červených konzumních brambor, u nichž byl zjištěn zvýšený obsah glykoalkaloidů. Tyto přirozeně se vyskytující látky mohou při konzumaci ve vyšším množství způsobovat zažívací obtíže.
Spolužáci jí vyhrožovali smrtí. Ve škole raději schovávala křížek. Drsná realita Německa
Konzervativní muslimští žáci v Německu šikanují spolužáky, kteří jsou jiného vyznání nebo se podle nich k Alláhovi modlí laxně. Německá veřejnoprávní televize ZDF vyslechla chlapce, který chtěl kvůli šikaně spáchat sebevraždu, i dívku, které po konverzi ke křesťanství vyhrožovali smrtí. Berlínská senátorka pak varuje před radikalizací části muslimské komunity.
Vyhrožoval Trump Evropanům kvůli pomoci Ukrajině? Zelenskyj se ho zastal
Americký prezident Donald Trump tento týden evropským lídrům řekl, že na válku na Ukrajině vydávají hodně peněz a že by je po uzavření mírové dohody s Ruskem mohli použít doma. Dnes to podle agentury Reuters uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Mimořádná zpráva.“ Trump prozradil, kdo je lepší než Rubio i Vance
Americký prezident Donald Trump si na páteční tiskové konferenci přisadil do probíhající debaty o kandidátovi na svého nástupce. Naznačil, že dva nejčastěji zmiňované muže, ministra zahraničí Marca Rubia a viceprezidenta J. D. Vance, by mohl překonat „nejmocnější muž na světě“ – nový šéf prezidentské kanceláře Stephen Miller. Ten se podobně jako Rubio a Vance zatím k možné kandidatuře nevyjádřil.
„Špidlovi“ socialisté zvolili šéfa. Ukázali nečekanou ambici, mluví i o prezidentovi
Prvním předsedou Nové sociální demokracie (NSD) byl dnes v Jihlavě zvolen jednatřicetiletý právník Martin Matas. Na ustavujícím sjezdu získal 58 z 84 hlasů. Byl zvolen na dva roky. Sjezd pokračuje volbou místopředsedů, kandidátů na ně je deset. NSD vznikla letos v červnu a formuje se kolem bývalého sociálnědemokratického premiéra Vladimíra Špidly.