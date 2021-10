Americký kontrast. Exprezident Clinton leží na JIP a podrobnosti o diagnóze zveřejnil

Český prezident Miloš Zeman není jediným vrcholným politikem, který se v současnosti léčí na oddělení intenzivní péče. Lékaři v Kalifornii hospitalizovali někdejšího šéfa Bílého domu Billa Clintona. Jeho mluvčí popsal, že je v dobré náladě a exprezidentův stav se zlepšuje. A na rozdíl od Pražského hradu zveřejnil podrobnosti o diagnóze.

Kvůli infekci, která nesouvisí s onemocněním covid-19, dostal Clinton přes infuzi antibiotika a další tekutiny. Nemocnice i mluvčí bývalého prezidenta USA Angel Ureňa průběžně zveřejňují informace o jeho stavu, a to i přes to, že už žádnou veřejnou funkci nevykonává.

"V úterý večer byl bývalý prezident Bill Clinton přijat do zdravotního centra při Kalifornské univerzitě v Irvinu, aby byl léčen z jiné než covidové infekce," oznámil v pátek na Twitteru mluvčí Angel Ureňa. "Je na dobré cestě, v dobré náladě a neuvěřitelně vděčný lékařům, sestrám a personálu, který mu poskytuje vynikající péči," dodal.

Lékaři doplnili, že politika umístili na jednotku intenzivní péče, aby ho mohli sledovat a zároveň měl dostatek soukromí. Clinton ale nebyl připojen na žádný přístroj. Bývalý prezident zatím zůstává v nemocnici na pozorování, zdravotníci ale potvrdili, že už netrpí horečkou a počet bílých krvinek v jeho krvi se snížil, což značí, že tělo na antibiotika reaguje dobře a infekce ustupuje, informovala americká stanice CNN.

Pětasedmdesátiletý Clinton zřejmě trpí urologickým zánětem, který se ale rychle krví rozšířil do celého těla. Podle expertů je to u starších lidí poměrně běžné a velmi jednoduše léčitelné. Bývalý americký prezident je nyní ve stabilizovaném stavu a v pátek by měl přejít na ústně podávaná antibiotika.

"Doufáme, že se brzy vrátí domů," doplnili ve společném prohlášení šéf nemocnice Alpesh Amin a Clintonova osobní lékařka Lisa Bardacková. Zařízení je navíc v neustálém spojení s newyorským týmem lékařů, kteří bývalého prezidenta léčí s nemocným srdcem. Clinton v roce 2004 absolvoval čtyřnásobnou operaci bypassu srdce a v roce 2010 mu lékaři pomocí stentu otevřeli tepnu.

Od té doby Bill Clinton přešel na veganskou dietu, výrazně zhubl a jeho zdraví se údajně zlepšilo. Post amerického prezidenta zastával mezi lety 1993 a 2001, po odchodu z funkce se věnuje charitě.

České srovnání

Český prezident Miloš Zeman na rozdíl od Billa Clintona o svém zdravotním stavu podrobně neinformuje. Miroslav Zavoral - jeho lékař a zároveň ředitel Ústřední vojenské nemocnice, kde se hlava státu lečí - uvedl, že nemá Zemanův souhlas se zveřejněním diagnózy. Prezidentova manželka Ivana pak ve čtvrtek poprosila veřejnost o toleranci a čas na léčbu.

Zeman byl na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny převezen v neděli z lánského zámku v bezvládném stavu. Zavoral poté na tiskové konferenci sdělil, že je léčen kvůli komplikacím v souvislosti se svým chronickým onemocněním.

Podle zdroje deníku Aktuálně.cz trpí Miloš Zeman jaterní encefalopatií, tedy onemocněním jater, které může mít vliv i na funkci mozku, protože orgán nezvládá filtrovat toxické látky v těle. Podle zdrojů Deníku N se u prezidenta nemoc projevuje dezorientovaností a tím, že mluví nesouvisle. "Mluví těžce a z cesty, zapomíná. Komunikuje, ale obtížně, a je dezorientovaný," popsal listu nejmenovaný zdroj.

Prezident byl v Ústřední vojenské nemocnici hospitalizován osm dní už v září. Hrad pouze stručně informoval, že Zeman trpí dehydratací a vyčerpáním. Radiožurnálu a Deníku N ale sedm důvěryhodných zdrojů potvrdilo, že hlava státu v nemocnici byla kvůli nahromaděné tekutině v dutině břišní. Podle médií mu takzvaný ascites zřejmě způsobily problémy s játry, kterými prezident podle provedených vyšetření trpí.

Pražský hrad přesto tvrdí, že Miloš Zeman je schopen dál vykonávat svou funkci a jeho stav "nikterak neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci".

Video: Nesdílná první dáma a upovídaný Vondráček. Proč nevíme, jaký je prezidentův stav?