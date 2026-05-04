Bývalý newyorský starosta Giuliani je v kritickém stavu. Zmínil to i Trump

Bývalý newyorský starosta Rudolph Giuliani je v nemocnici v kritickém ale stabilním stavu. Podle agentury AP to uvedl Giulianiho mluvčí v prohlášení. O tom, že Giuliani je v kritickém stavu, napsal v noci na pondělí i americký prezident Donald Trump, který svému někdejšímu právnímu zástupci a poradci loni udělil milost.
Mluvčí neuvedl, proč byl Giuliani, který se ještě v pátek zúčastnil internetového programu, hospitalizován. „Náš skvělý Rudy Giuliani, skutečný bojovník a zdaleka nejlepší starosta New Yorku všech dob, je v nemocnici v kritickém stavu,“ uvedl Trump na síti Truth Social, aniž by poskytl další informace o zdravotním stavu bývalého starosty.
Giuliani byl starostou New Yorku v letech 1994 až 2001. Vedl tedy americké město v době teroristického útoku z 11. září 2001. Jeho působení na newyorské radnici se vyznačovalo mimo jiné spornou politikou nulové tolerance proti drobné kriminalitě. Po prezidentských volbách v roce 2020 šířil nepodložená tvrzení, která zpochybňovala vítězství Joe Bidena proti Trumpovi, kvůli čemuž mu hrozily soudy. Po návratu do Bílého domu mu Trump vloni udělil milost.
Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
ŽIVĚ Americké síly začnou doprovázet lodě plující Hormuzem, oznámil Trump. Írán před tím varuje
Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by to považoval za porušení příměří.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží
Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.
Skvělá investice, nebo past? Dostupné bydlení v paneláku má nečekané nástrahy
Ceny nových a zánovních bytů setrvale rostou, stále více rodin a investorů tak namísto jednotky v novostavbě volí dostupnější alternativu – byt v paneláku. Dají se pořídit i o třetinu levněji a příznivější jsou díky tomu nejen životní náklady, ale také výnosy z pronájmu. Zájem je dokonce tak velký, že panelákové byty zdražují rychleji než developerské projekty.
„Mám obavy o český fotbal.“ Slova Priskeho po rekordním vyloučení zaskočila experty
Hrůzostrašný debut zažil v české nejvyšší fotbalové soutěži sedmnáctiletý talent Sparty Lewis Azaka. Mladého českého ofenzivního fotbalistu rozhodčí vyloučili v závěru utkání proti Jablonci (2:0) po pouhých třinácti sekundách pobytu na hřišti. Šlo o rekordně rychlou červenou kartu v rámci historii samostatné ligy. Hodnocení trenéra Briana Priskeho ale překvapilo i experty.