Zahraničí

Bývalý newyorský starosta Giuliani je v kritickém stavu. Zmínil to i Trump

ČTK

Bývalý newyorský starosta Rudolph Giuliani je v nemocnici v kritickém ale stabilním stavu. Podle agentury AP to uvedl Giulianiho mluvčí v prohlášení. O tom, že Giuliani je v kritickém stavu, napsal v noci na pondělí i americký prezident Donald Trump, který svému někdejšímu právnímu zástupci a poradci loni udělil milost.

FILE PHOTO: Former Trump lawyer and former New York City Mayor Giuliani arrives at U.S. Federal court, in New York
Giuliani byl starostou New Yorku v letech 1994 až 2001. Vedl tedy americké město v době teroristického útoku z 11. září 2001.
Mluvčí neuvedl, proč byl Giuliani, který se ještě v pátek zúčastnil internetového programu, hospitalizován. „Náš skvělý Rudy Giuliani, skutečný bojovník a zdaleka nejlepší starosta New Yorku všech dob, je v nemocnici v kritickém stavu,“ uvedl Trump na síti Truth Social, aniž by poskytl další informace o zdravotním stavu bývalého starosty.

Giuliani byl starostou New Yorku v letech 1994 až 2001. Vedl tedy americké město v době teroristického útoku z 11. září 2001. Jeho působení na newyorské radnici se vyznačovalo mimo jiné spornou politikou nulové tolerance proti drobné kriminalitě. Po prezidentských volbách v roce 2020 šířil nepodložená tvrzení, která zpochybňovala vítězství Joe Bidena proti Trumpovi, kvůli čemuž mu hrozily soudy. Po návratu do Bílého domu mu Trump vloni udělil milost.

