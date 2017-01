Bývalý gambijský prezident po prohraných volbách ukradl miliony dolarů. Státní pokladna je prázdná

před 8 minutami

Bývalý prezident Gambie Yahya Jammeh před odletem do exilu ukradl přes 11,4 miliony dolarů (290 milionů Kč). Tvrdí to poradce nastupující hlavy státu Adamy Barrowa. Ten složil prezidentskou přísahu kvůli bezpečnosti v Senegalu a plánuje se vrátit zpátky do Gambie. Jammeh zemi vládl 22 let a po prohraných volbách odmítal odstoupit.

Banjul - Dlouholetý vládce Gambie Yahya Jammeh, který se o víkendu uchýlil do exilu, ukradl v posledních týdnech v prezidentské funkci miliony dolarů. Tvrdí to zvláštní poradce nového prezidenta Adamy Barrowa. Na Jammehův příkaz bylo navíc podle poradce přepraveno nákladním letadlem do zahraničí různé luxusní zboží, včetně luxusních automobilů, píše agentura AP.

Po 22 letech v čele země a šesti týdnech politické krize Jammeh s členy své rodiny odletěl v sobotu večer z letiště v Banjulu na palubě soukromého letadla. Barrow byl uveden do úřadu ve čtvrtek v sousedním Senegalu s podporou mezinárodního společenství. Kvůli obavám o svou bezpečnost zatím zůstává v Senegalu, podle poradce se vrátí domů "co nejdříve". Do Gambie již ve čtvrtek pod záštitou OSN vstoupili vojáci západoafrických států podporujících Barrowa.

Jammeh podle poradce jen během posledních dvou týdnů ve funkci vzal ze státní pokladny více než 11,4 milionu dolarů (zhruba 290 milionů Kč). "Podle informací, které jsme obdrželi, nejsou ve státní pokladně žádné peníze," uvedl nový prezident Barrow.

Jammeh se dostal k moci v roce 1994 pučem. Organizace na ochranu lidských práv jej obviňují ze smrti mnoha politických odpůrců, z potlačování práv homosexuálů a také z přísného přístupu k médiím.

Po prezidentských volbách, které se konaly v prosinci loňského roku, odmítl Jammeh uznat, že jeho soupeř Barrow zvítězil. K odchodu ho nakonec přiměl tlak členů Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS). Do Gambie ve čtvrtek vstoupily ozbrojené síly Senegalu, Nigérie, Ghany, Mali a Toga, aby zajistily předání moci Barrowovi.

autor: ČTK