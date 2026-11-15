Bývalý americký generál varuje: Západ musí jasně podpořit ukrajinské vítězství

Bývalý velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges ostře kritizoval přístup západních zemí k válce na Ukrajině. V rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že největší chybou Západu je neochota jednoznačně podpořit ukrajinské vítězství. Kritizoval také administrativu Donalda Trumpa a vyzval evropské státy k tvrdším opatřením proti Rusku.
Jak byste zhodnotil současnou situaci na bojišti?
Současná situace na bojišti je podle mého názoru na pozemní frontě relativně stabilizovaná. Rusové za uplynulý měsíc utrpěli více ztrát než v kterémkoli jiném měsíci války. Kvůli ukrajinským technologickým schopnostem a odhodlanému odporu nedokážou na zemi dosahovat výraznějšího pokroku.
Problémem však zůstávají ruské raketové a dronové útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a civilní cíle, při nichž umírají nevinní civilisté. Ukrajina v současnosti nedisponuje dostatečným množstvím systémů protivzdušné obrany, aby těmto útokům zabránila.
Na druhou stranu Rusko nedokáže zastavit ukrajinské útoky na svou ropnou a plynovou infrastrukturu, které mají pro ruskou ekonomiku devastující dopad a mohou Moskvě v blízké budoucnosti značně zkomplikovat pokračování války.
Kromě systémů Patriot a SAMP/T a příslušných interceptorů, které Ukrajina naléhavě potřebuje, jaké další vojenské prostředky jí v současnosti chybějí?
Ukrajina potřebuje cokoli, co dokáže sestřelovat proudové drony, balistické střely a další vzdušné zbraně. Vzhledem k množství prostředků, které Rusko proti Ukrajině každý den i noc vysílá, je tato potřeba mimořádně naléhavá.
Za důležitou schopnost považuji možnost zasahovat cíle hluboko na ruském území. Ukrajina disponuje potřebnými technologiemi, ale nemá dostatečné množství prostředků, aby mohla zasáhnout všechny důležité cíle v Rusku. Jde například o datová centra, jako je Jandex, ropnou a plynovou infrastrukturu nebo továrny, v nichž se vyrábějí proudové drony. To jsou schopnosti, které Ukrajina stále potřebuje.
Kde podle vás Západ udělal největší chybu? Bylo to pomalé dodávání zbraní, zejména v počátečních fázích války, polovičaté sankce, neochota poskytnout určité vojenské kapacity nebo něco jiného?
Západ nedokázal jednoznačně prohlásit, že chce, aby Ukrajina tuto válku skutečně vyhrála. Ukrajina se těšila značným sympatiím a obdržela rozsáhlou pomoc, včetně podpory České republiky. Významnou pomoc poskytly také Spojené státy za prezidentství Joea Bidena. Ani Washington však nedokázal jasně říci, že chce ukrajinské vítězství.
Nedosáhli jsme tedy správného strategického výsledku, který měla naše politika sledovat. A pokud si správně nestanovíte strategický cíl, nikdy nedokážete správně nastavit ani konkrétní politiku: kolik pomoci poskytnout, jaké sankce uvalit a jak zajistit jejich dodržování.
To bylo naše největší selhání. Političtí představitelé ve všech našich zemích nedokázali prohlásit: „Naším cílem je, aby Ukrajina porazila Rusko.“ To znamená, že se Rusko stáhne z Ukrajiny.
Příliš mnoho lidí stále věřilo ruské propagandě. Obávali se, že by Rusko mohlo použít jaderné zbraně, že je příliš velké na to, aby mohlo být poraženo, nebo že ho Ukrajina v žádném případě nedokáže porazit, přestože jsme měli fakta přímo před očima. Právě v tom jsme udělali chybu.
Změnilo se to?
Myslím si, že většina evropských zemí již svůj přístup změnila a chápe, co je potřeba udělat. Bohužel současná americká vláda stojí na opačné straně. Trumpova administrativa neudělá nic, aby pomohla prezidentu Zelenskému.
Včera jsem například viděl, jak prezident Trump dokonce obviňoval Zelenského z toho, že se k Vladimiru Putinovi nechová dostatečně uctivě. Je pro mě neuvěřitelné, že něco takového vůbec může říci prezident Spojených států. Je to naprosto neuvěřitelné a nepřijatelné.
Demokraté se nyní snaží prosadit dalších přibližně 15 miliard dolarů na pomoc Ukrajině. Aby však mohli případně přehlasovat prezidentské veto, potřebují dvoutřetinovou většinu v obou komorách Kongresu. Myslíte si, že se najde dostatek republikánů, kteří by takový krok podpořili a přímo se tak postavili proti Trumpovi?
Myslím, že šance jsou nyní větší, než bych ještě před měsícem očekával. Většina Američanů podporuje Ukrajinu a většina členů Kongresu rovněž. Domnívám se, že republikáni, kteří se tento týden vracejí do Washingtonu a kteří možná budou od ledna součástí nového Kongresu, si uvědomují, že prezident Trump na ně nebude mít takový vliv jako v minulosti.
Šance získat dostatečnou podporu k přehlasování prezidentského veta je proto podle mě mnohem větší a ještě vzrostou, až bude nový Kongres plně ustaven. Doufejme však, že politický tlak bude natolik silný, že ani samotný prezident nebude stát tomuto kroku v cestě.
Pro nový Kongres to každopádně bude jedna z důležitých zkoušek. Bude muset vyřešit celou řadu problémů a podpora Ukrajiny mezi ně bezpochyby patří. Jde o zásadní součást naší zahraniční politiky, která byla dosud katastrofální.
Frederick „Ben“ Hodges
Frederick Benjamin „Ben“ Hodges III. je důstojník armády Spojených států ve výslužbě, který sloužil jako velitel amerických pozemních sil v Evropě. Předtím zastupoval Pershingovu katedru pro strategická studia v Centru pro analýzu evropské politiky.
Dnes působí jako bezpečnostní expert a komentátor, zejména v otázkách NATO, evropské obrany a ruské války proti Ukrajině.
Zmínil jste jaderné zbraně. V září a říjnu 2022, když ruské síly neuspěly na charkovském směru a byly donuceny ustoupit za řeku Dněpr, se objevily spekulace, že by Vladimir Putin mohl na bojišti použít taktické jaderné zbraně. Myslel jste si tehdy, že by překročil Rubikon a udělal něco tak nemyslitelného?
Ne. Bylo to před čtyřmi lety a nestalo se to. Nikdy jsem skutečně nevěřil, že by Rusko jadernou zbraň použilo, protože by z toho nemělo žádný prospěch.
Jediným skutečným přínosem jaderných zbraní pro Rusko je hrozba jejich použití. Stačí se podívat, jak na to pokaždé reagujeme: „Proboha, Putin by mohl použít jadernou zbraň!“ A následně sami sebe zastavíme. Právě to je jediný účel těchto hrozeb. Rusko chce, abychom se jimi nechali vydírat, a my bychom mu to měli přestat dovolovat. Jsem naprosto přesvědčen, že jadernou zbraň nepoužijí.
Když v roce 2022 začala ruská invaze, skutečně jste očekával, že Ukrajina dokáže masivnímu útoku odolat, a dokonce osvobodit významnou část okupovaného území? Generál Mark Milley v roce 2021 údajně informoval Kongres, že Kyjev rychle padne a Ukrajina utrpí přibližně 15 tisíc vojenských ztrát, zatímco Rusko jen čtyři tisíce.
Vždycky jsem věřil, že si Ukrajina povede dobře. Co jsem však nedokázal odhadnout, bylo, jak špatně si povede Rusko. Lidé mě už více než čtyři roky obviňují z přílišného optimismu ohledně Ukrajiny. Já ale zůstávám optimistický. Jsem pouze frustrovaný a rozzlobený, že se Západ, včetně mé vlastní země, Spojených států, nikdy skutečně nezavázal pomoci Ukrajině zvítězit.
Upřímně řečeno, většina vojenského vybavení, které Ukrajině poskytujeme, vychází z technologií z osmdesátých a devadesátých let. My, Spojené státy, jsme se nikdy ani skutečně nepokusili Ukrajině pomoci dosáhnout vítězství.
Příliš mnoho evropských zemí navíc nebylo ochotno využít všechny ekonomické a diplomatické nástroje, které má k dispozici. Stále například máme plavidla ruské stínové flotily, která každý týden proplouvají Baltským mořem kolem osmi zemí Evropské unie a NATO. Stále máme stovky tisíc Rusů, kteří se pohybují po Evropě na základě udělených víz. A v evropských bankách stále leží přibližně 200 miliard eur ruských finančních prostředků.
Je samozřejmě hezké vidět evropské lídry, jak přijíždějí do Kyjeva obejmout prezidenta Zelenského nebo ho zvou, aby vystoupil v jejich parlamentech. To všechno je v pořádku. Skutečná podpora však stále chybí.
Jak by měla Evropa reagovat na ruské hybridní útoky?
Zaprvé si musíme uvědomit, že jde o ruský útok na Evropu. To je základní skutečnost. Nejde o běžnou kriminální činnost ani o nějaké výtržnictví během víkendu. Jedná se o operace organizované a financované ruskými zpravodajskými službami.
Prvním krokem proto musí být náprava našich vlastních politik a zákonů v Evropě. Musíme začít tím, že uznáme, že Rusko vede válku s Evropou.
Evropské země musí přijít na to, jak uvalovat sankce na Kreml za všechny tyto útoky. Ať už jde o sabotáž podmořské infrastruktury, železničních tratí a energetických zařízení, dezinformační kampaně narušující politické procesy napříč Evropou, nebo drony, které opakovaně narušují náš vzdušný prostor.
Myslím, že dříve či později se stane něco opravdu závažného. Rusové jsou stále drzejší, protože vidí, že je za jejich činy ve skutečnosti netrestáme. Západ proto musí najít způsoby, jak Kremlu způsobit skutečné důsledky. Musíme si také uvědomit, že hlavním cílem Ruska je oslabit naši podporu Ukrajině. Právě to by mělo naše vlády motivovat k tomu, aby ukrajinskou podporu ještě posílily.
Navrhujete tedy, aby evropské země podnikly protiútok? Mohly by například zahájit kybernetické útoky proti Rusku?
Klíčovou otázkou je, jak Rusku způsobit skutečné důsledky. Co můžeme udělat, aby to Rusko skutečně bolelo, aniž bychom mu poskytli záminku k další eskalaci? Myslím, že existuje celá řada opatření, která by evropské země mohly přijmout a která by měla výrazně oslabující účinek na ruské hybridní operace.
Osobně bych nebyl proti tomu, kdyby některá evropská země nebo jiný aktér podnikl například kybernetický útok, který by Rusku způsobil podobné škody, jaké Rusko neustále působí nám.
V tuto chvíli bych však nebyl připraven podpořit například kinetický úder nebo podobnou vojenskou akci proti Rusku. Nemyslím si, že je to nutné, dokud nevyčerpáme všechny ostatní možnosti.
Jaké další možnosti Západ má?
Patří mezi ně například zrušení víz, využití zmrazených ruských aktiv v evropských bankách k financování pomoci Ukrajině, aby tuto podporu nemuseli platit evropští daňoví poplatníci, nebo zastavení plavidel ruské stínové flotily, která přepravují ruskou ropu a plyn přes Baltské a Černé moře.
Nedávno vyšel v RAND Corporation komentář zaměřený na to, jak by Ukrajina měla transformovat své ozbrojené síly. V zásadě se nabízejí dvě možnosti. První předpokládá, že by se Ukrajina měla zaměřit na robotiku, autonomní systémy a bezpilotní technologie. Druhá počítá s tím, že se bude nadále spoléhat na lidskou sílu a rozsáhlou konvenční armádu. Který přístup byste upřednostnil, kdybyste byl na místě Ukrajinců?
Oba přístupy. Ukrajinci ostatně dělají obojí. Není to otázka buď – anebo. Ukrajina má rozsáhlé ozbrojené síly, používá obrněná vozidla i dělostřelectvo, ale zároveň nasazuje bezpilotní systémy, roboty, drony a další technologie.
Právě Ukrajinci nám ukazují, jak vést válku v nových podmínkách. Skutečnou otázkou tedy není, co by měla změnit Ukrajina, ale co děláme my, abychom se sami přizpůsobili.
Vzhledem k tomu, jak rozsáhlá je ukrajinská armáda, myslíte si, že přechod například na divizní systém by byl dobrým řešením?
To je rozhodnutí, které musí učinit samotní Ukrajinci. Nemám pro ně žádné doporučení, zda by měli používat divize, nebo zvolit jiný organizační model.
Měli bychom se od Ukrajinců především učit a dělat všechno, co je v našich silách, abychom jejich zkušenosti využili. Neměli bychom jim naopak radit, jak mají organizovat své ozbrojené síly.
Jak bude vypadat válčení v budoucnosti? Jsou rozsáhlé mechanizované operace, jaké jsme viděli například před třiceti lety v Kuvajtu, již minulostí? Nebo jsme naopak svědky jejich návratu?
Nejde o to vracet čas zpátky, Robine. Podívejte se, co letos Ukrajina předvedla v rámci operace Vivaldi. Nasadila velké množství obrněných vozidel a dělostřelectva.
Řešením tedy není zbavit se těchto prostředků, ale přijít na to, jak správně integrovat pozemní systémy, bezpilotní prostředky, robotiku, drony a leteckou sílu. Všechny tyto prostředky musí společně umožňovat zasahovat hluboko v nepřátelském týlu, ničit logistiku protivníka a oslabovat jeho schopnost vést a udržovat vojenské operace.
Velmi důležitou roli bude hrát také elektronický boj, který dokáže narušovat komunikaci protivníka a vyřazovat jeho drony.
Myslím, že jsme si to všechno uvědomili až s určitým zpožděním. V Iráku a Afghánistánu jsme prováděli operace v relativně malém měřítku. Nyní musíme přijít na to, jak všechny tyto schopnosti nasazovat ve velkém rozsahu.
Množství spotřebovávané munice, dronů a dalších prostředků je totiž mnohem větší, než kdokoli z nás pravděpodobně očekával.
Takže éra mechanizovaného válčení ještě neskončila?
Nechtějte po mně, abych jednoduše řekl, že si musíme ponechat to či ono. Zásadní otázkou je, jak získat převahu nad nepřítelem.
Dosáhneme toho pomocí dronů? Tanků? Obrněných vozidel? Nebo jejich kombinací? Podle mě nejde o volbu jednoho či druhého přístupu, ale o nalezení správné rovnováhy.
A samozřejmě musíme cvičit a připravovat naše jednotky. Potřebujeme muže i ženy, kteří budou dobře vycvičení, motivovaní a disciplinovaní, aby dokázali v takovém prostředí efektivně operovat.
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