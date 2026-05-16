Bývalá Zelenského mluvčí vznesla vůči prezidentovi vážná obvinění. Nepředložila ale jediný důkaz

Bývalá tisková mluvčí ukrajinského prezidenta Julija Mendel v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem vznesla sérii závažných obvinění vůči Volodymyru Zelenskému.
Ještě před několika lety stála po jeho boku a měla pro něj jen slova obdivu, dnes ho líčí jako politika, který manipuluje veřejností, mění postoje a nevyužil šance ukončit válku. Bývalá mluvčí ukrajinského prezidenta Julija Mendelová v rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem vznesla vůči Volodymyru Zelenskému řadu závažných obvinění, pro svá tvrzení však nepřinesla jediný důkaz.
Mendelová byla Zelenského tiskovou mluvčí v letech 2019 až 2021. Ještě v knize, kterou vydala v roce 2022, ho popisovala jako „závan čerstvého vzduchu“ a „zarytého meritokrata“, zatímco dnes ho označuje za autoritářského lídra.
I když dodnes tvrdí, že se s prezidentem rozešla v dobrém, v letech po svém odvolání se Mendelová stala jednou z nejhlasitějších kritiček Zelenského na sociálních sítích a svou nespokojenost s bývalým zaměstnavatelem často zakrývala vrstvami nepotvrzených a často zavádějících tvrzení, která odrážela ruské narativy, píše The Kiyv Independent.
Rozhovor s Mendelovou pořídil Tucker Carlson, který v roce 2024 vedl interview i s Vladimirem Putinem, dlouhodobě kritizuje západní podporu Ukrajině a tvrzení Mendelové během rozhovoru také nijak nezpochybňoval. Sama bývalá mluvčí navíc uvedla, že Carlsona oslovila ona, protože chtěla „dostat svůj vzkaz ven“.
V rozhovoru popsala například údajnou poradu komunikačního týmu v době poklesu preferencí. Podle Mendelové měl Zelenskyj říct: „Potřebuji Goebbelsovu propagandu. Potřebuji tisíce mluvících hlav Goebbelsovy propagandy.“
Významnou část interview také věnovala diplomacii. Tvrdí, že během summitu normandské čtyřky v Paříži v roce 2019 měl Zelenskyj při soukromém rozhovoru Vladimiru Putinovi slíbit, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO.
Podle Mendelové byla také v Istanbulu v roce 2022 téměř hotová dohoda o ukončení války, která se zhroutila po příjezdu tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona. Prezidentův poradce Dmytro Lytvyn ale uvedl, že Mendelová se těchto jednání neúčastnila a její tvrzení označil za nepodložená.
Mendelová mluvila i o údajných represích vůči kritikům vlády. Jako příklad uvedla případ poslance, který měl být podle ní uvězněn poté, co na sociálních sítích vyzval k ukončení války. Podle ní dochází i ke korupci. Tvrdí například, že kandidát na ministra sociální politiky navrhoval schémata praní peněz.
Při popisu dopadů války Mendelová tvrdila, že na Ukrajině zůstalo asi 25 milionů lidí, z toho 11 milionů důchodců s nízkými příjmy. Při líčení osudů seniorů umírajících zimou ale podle serveru Kyiv Independent vynechala fakt, že Rusko v té době masově útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Na upozornění serveru reagovala slovy, že „to přece všichni vědí“.
Mluvila také o údajném užívání drog prezidentem, které nedokázala doložit. Přiznala, že ona sama ho brát drogy nikdy neviděla, ale Carlsonovi tvrdila, že je to „veřejné tajemství“.
Jak píše Kiyv Independent, Mendelová je nejznámější bývalou ukrajinskou úřednicí, která se obrátila na pravicové americké podcastery, aby šířila své „poselství“, ale není sama. V prosinci 2024 se v pořadu íránsko-amerického podnikatele Patricka Bet-Davida objevil kontroverzní bývalý poradce prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč.
Stejně jako Mendelová se i Arestovyč vydával za „pravý hlas“ Ukrajiny a tvrdil, že musel zemi opustit, aby se vyhnul politickému pronásledování. Také vykreslil Zelenského jako diktátora, tvrdil, že Putin je důvěryhodnější než Zelenskyj, a přišel s myšlenkou, že mírové dohody byly úmyslně sabotovány – Ukrajinou.
Mendelová poprvé zmínila rozhovor s Carlsonem už koncem února. Ale zveřejněn byl až nyní, ve chvíli, kdy vztahy s USA opět ochladly a Rusko projevuje malý zájem o dosažení mírové dohody, která nevede ke kapitulaci Ukrajiny.
„Bohužel, (Mendelové) rozhovor může ovlivnit diskurz (v USA) a ovlivnit realitu budoucí nejistoty mezi Američany ohledně podpory Ukrajiny, kteří by uvěřili obrazu, který Mendelová propaguje,“ uvedla pro The Kiyv Independent badatelka Aljona Hurkivská, která se zabývá dezinformacemi.
„Slouží to k ospravedlnění jakéhokoli mírového řešení, které by Trump nebo kdokoli jiný nabídl, bez ohledu na oběti, které to pro Ukrajinu znamená,“ dodala odbornice.