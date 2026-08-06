Bývalá ukrajinská vicepremiérka Stefanišynová podezřelá z nezákonného obohacení

Nedávno odvolaná ukrajinská velvyslankyně ve Spojených státech a bývalá vicepremiérka Olha Stefanišynová je podezřelá z nezákonného obohacení a uvedení nepravdivých informací v majetkovém přiznání. Uvedly to ve středu stanice BBC a agentura AFP. Protikorupční soud podle nich Stefanišynové stanovil kauci ve výši šesti milionů hřiven (2,8 milionu korun).
Stefanišynová na facebooku uvedla, že nemá co skrývat a že se bude hájit. Podle vyšetřovatelů Stefanišynová nepřiznala byty v Kyjevě, náklady na jejich rekonstrukci, pronájem bytu, používání vozu Mercedes-Benz a náklady na letenku či lékařské ošetření své matky, uvedl server RBK-Ukrajina.
Podle protikorupčního úřadu (NABU) je podezřelá z nelegálního obohacení se ve výši 13,9 milionu hřiven a z uvedení nepravdivých údajů v majetkovém přiznání.
"Jakékoliv procesní úkony jsou součástí legitimní práce systému činného v trestním řízení, nikoliv prokázanou vinou," uvedla Stefanišynová v reakci na podezření. "Neměla jsem a nemám co skrývat," napsala dále s tím, že k velké části otázek se vyjádřila už dříve, ale nyní je zpět na Ukrajině, kde podle svých slov hodlá hájit svůj postoj. "O výsledku nepochybuji," sdělila.
Stefanišynová v minulosti působila jako ministryně pro evropskou a euroatlantickou integraci a vedla ministerský resort spravedlnosti ve vládě Denyse Šmyhala. Kabinet ale loni v létě prošel obměnou a Stefanišynová zamířila do USA, kde poslední rok působila jako velvyslankyně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno znovu vyměnil členy vlády a v obměně činitelů pokračuje.
V pondělí informoval o odvolání Stefanišynové z postu ambasadorky. Samotná Stefanišynová podle serveru RBK-Ukrajina uvedla, že se pro odchod z postu velvyslankyně v USA rozhodla sama.
Loni v červenci začala ukrajinská protikorupční prokuratura vyšetřovat možné protiprávní jednání Stefanišynové, napsal v pondělí portál RBK-Ukrajina. Stalo se tak podle něj po zprávě serveru Ukrajinska pravda, podle něhož lidé z okolí Stefanišynové získali cenný majetek přes agenturu pro správu majetku (ARMA). Policisté dosud vyšetřování neukončili, uvedl web.
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