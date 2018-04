Byty se vyklízejí, nádraží je zavřené. V Berlíně začala rozsáhlá operace kvůli letecké bombě

před 1 hodinou

V dopravě bude mít zneškodnění bomby nejcitelnější dopady na hlavním nádraží. To by mělo být zavřené až do 14:00.

Berlín - V centru Berlína začala dopoledne evakuace kvůli likvidaci letecké bomby z druhé světové války. Dotkne se celkem asi 10 tisíc lidí, kteří bydlí v okolí hlavního nádraží, které je od 10:00 do 14:00 SELČ uzavřeno. Vlaky z Česka budou jezdit do berlínských stanic Špandava (Spandau) a Gesundbrunnen. Kvůli půltunové bombě, která byla nalezena při stavebních pracích v ulici Heidestrasse nedaleko hlavního nádraží, se musejí evakuovat obyvatelé v okruhu 800 metrů. Okolím, ve kterém se pohybuje výrazně méně aut i lidí než obvykle, projíždějí nyní policejní auta s megafony, která vyzývají obyvatele, aby uposlechli výzvy policie k opuštění prostoru. "Jak už jste se dozvěděli z médií, bude dnes zneškodňována bomba z druhé světové války," hlásá policie z amplionu. "Vyzýváme všechny lidi v dotyčných bytech, aby je okamžitě opustili," dodávají policisté, kteří pro jistotu byty obcházejí i jednotlivě. Přesuny se vedle místních obyvatel dotýkají i několika ministerstev, místního soudu nebo části areálu univerzitní nemocnice Charité. Evakuace dopadla také na několik hotelů v okolí hlavního nádraží a pobočku České tiskové kancléře, která je poblíž. Až bude vyklizení oblasti dokončeno, začnou pyrotechnici se zneškodněním bomby. Očekává se, že to bude v 11:30 SELČ. Akce by podle německých médií mohla trvat zhruba půl hodiny, není ale vyloučeno, že se výrazně protáhne. Berlínské úřady na dobu likvidace zájemcům nabízejí přístřeší v prostorách dvou místních škol. WWII bomb forces mass evacuation in central Berlin https://t.co/LsdGn7y3RP pic.twitter.com/lwfSpmDwBZ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) April 20, 2018 V dopravě bude mít zneškodnění bomby nejcitelnější dopady na hlavním nádraží, kterým od 10:00 SELČ vlaky jen projíždějí. Od 11:30 SELČ zde bude železniční doprava zcela uzavřena. Mezi stanicemi berlínské příměstské rychlodráhy Friedrichstrasse a Tiergarten mají v této době místo vlaků jezdit náhradní autobusy, které se evakuovanému okruhu vyhnou. Přerušena bude také tramvajová doprava v okolí hlavního nádraží. Náhradní trasu budou mít i některé autobusové linky, včetně té, která spojuje centrum německé metropole s letištěm Tegel. Na něm měl být podle čtvrtečních zpráv provoz před a během zneškodňování "silně omezen", nakonec bude ale normální. Zneškodňování bomby podobného rozsahu se v Berlíně odehrává jednou či dvakrát do roka. V celém Německu se každý rok najde více než 2000 tun válečných bomb a munice.

autor: ČTK | před 1 hodinou