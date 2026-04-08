Byrokrati z Bruselu? Trumpův muž poučuje Maďary o „vměšování“ do voleb

Viceprezident USA JD Vance přijel do Maďarska podpořit obhajujícího Viktora Orbána před volbami. Společně si notovali o zlatém věku a útočili na „bruselské byrokraty.“
Americký politik kritizuje zahraniční vměšování, přitom však sám letí přes Atlantik, aby podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána před nejdůležitějšími evropskými volbami roku. Tak se dá popsat „veletoč“ amerického viceprezidenta J. D. Vance, který byl v úterý a ve středu na návštěvě v Budapešti, aby promluvil na předvolebním mítinku vládní strany Fidesz.
„Musíme zajistit znovuzvolení Viktora Orbána maďarským premiérem, že?“ burcuje dav na úterním shromáždění v Budapešti americký viceprezident J. D. Vance. Lidé reagují souhlasnými výkřiky a potleskem, načež druhý muž Spojených států v projevu pokračuje.
„Opět vidíme, jak je v Maďarsku zpochybňována suverenita. Opět vidíme anonymní byrokraty ve vzdálených zemích, kteří vám říkají, jak žít, jak se modlit, jak mluvit a jak si vládnout. Ale máte na výběr. Pokleknete před tyranií, nebo hrdě stojíte po boku svatého Štěpána a zvolíte si tento víkend skutečného vůdce?“ ptá se Vance s odkazem na prvního uherského krále Štěpána I. Svatého, který vládl na přelomu 10. a 11. století a byl později svatořečen.
Evropský tisk se podle něj neustále ptá, jestli Trump a Vance mají něco proti Evropě. „Abych to upřesnil: Milujeme Evropu. Milujeme tento kontinent, jeho lidi, milujeme jeho kulturu, milujeme jeho krásnou architekturu a milujeme úžasnou historii,“ tvrdil na mítinku.
„Postavíte se proti bruselským byrokratům? Budete se zastávat suverenity a demokracie? Budete se zastávat západní civilizace? Budete se zastávat svobody, pravdy a Boha našich otců? Pak, přátelé, jděte o víkendu k volbám a postavte se za Viktora Orbána, protože on stojí za vámi a stojí za všemi těmito věcmi. Bůh žehnej Maďarsku a Bůh žehnej Spojeným státům americkým,“ zakončil svůj emotivní projev J. D. Vance.
Zahraniční vměšování nevadí, když je z USA
Maďarská i zahraniční média téměř okamžitě po uskutečnění akce upozornila na zjevný paradox: Že americký politik přijel do jihovýchodního státu střední Evropy bojovat proti „zahraničnímu vměšování“.
A všímá si toho také tamní opozice. Péter Magyar, vyzyvatel maďarského premiéra ze strany Tisza, který se s ním v nedělních volbách utká, Vance vzápětí obvinil ze zasahování do vnitropolitické situace. „Žádná cizí země se nesmí vměšovat do maďarských voleb. Toto je naše země,“ napsal Magyar na síti X. A dodal, že maďarské dějiny „se nepíší ve Washingtonu, Moskvě ani Bruselu“.
Zásadní evropský lídr v ohrožení
Vance však není jediný zahraniční politik, který před volbami do Budapešti přijel, aby Orbána v jeho úsilí znovu získat premiérské křeslo a udržet se u moci více než 16 let podpořil.
Na konci března do maďarské metropole na „Velké shromáždění patriotů“ přijel také český ministr zahraničí Petr Macinka, který Orbána označil za novodobého Michelangela, argentinský prezident Javier Milei zase hovořil o politikovi jako o „majáku pro nás všechny“.
A mezi významnými evropskými politickými osobnostmi, které na shromáždění promluvily, byl i gruzínský premiér Iraklij Kobakhidze, francouzská politička Marine Le Penová, lídr nizozemské strany PVV Geert Wilders či Herbert Kickl z rakouské strany FPÖ a Alice Weidelová z německé AfD.
Na úsilí Trumpovy administrativy, která k podpoře vyslala dokonce amerického viceprezidenta, je ostatně vidět, za jak důležité považuje znovuzvolení maďarského premiéra. V případě vítězství ve volbách by byl Orbán na konci dalšího volebního období ve funkci nepřetržitě 20 let.
Co vlastně z Orbána dělá tak důležitého politického koně, že se kvůli němu v zemi menší než Česko setkávají lídři z celého světa?
„Maďarsko má skutečně neuvěřitelný ideologický výtlak. Je to země, která má zásluhou Viktora Orbána nadstandardní vztahy se Spojenými státy, Ruskem i Čínou,“ vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně hungarista Petr Balla.
Budapešť se podle něj stala centrem minimálně evropského nebo celosvětového konzervativismu – a konference z konce března je toho jenom takovou malou připomínkou. „Fidesz má velmi koherentní ideologii právě díky Viktoru Orbánovi, který je – přiznejme si – velmi talentovaný politik a zároveň politický myslitel,“ říká Balla.
Podle něj v Maďarsku – na rozdíl od Česka – hraje zásadní roli právě politická ideologie. „U nás je ideologie považována za cosi špatného, a jak vidíme, tak se dá vládnout a vyhrát volby bez jakékoliv politické ideologie,“ míní hungarista. V Maďarsku je ale podle něj situace jiná.
Trump již dříve chválil Orbána jako „jednoho z nejsilnějších“ světových vůdců a maďarský premiér předvídal už před více než deseti lety posedlost frakce MAGA (zkratka pro Trumpův předvolební slogan Make Amerika Great Again – Udělejme Ameriku znovu skvělou, pozn. red.) asertivním nacionalismem, opovržením EU a úspěchem v prosazování vlivu na média a veřejné instituce, připomíná deník Politico.
Na zmíněnou březnovou konferenci mu dokonce šéf Bílého domu poslal videozdravici, při úterní akci zase s Vancem mluvil na hlasitý odposlech.„Miluji Maďarsko a miluji Viktora, mohu vám říct, že je to fantastický muž a máme skvělý vztah,“ řekl Trump do telefonu poté, co mu americký viceprezident J. D. Vance zavolal, zatímco Orbánovi příznivci jásali.
Cesta amerického viceprezidenta však podle agentur pravděpodobně nezmění směr stále napjatějšího předvolebního závodu, v němž Orbán podle některých průzkumů zaostává.
Viktor Orbán je u moci od roku 2010 a vypadá to, že bude čelit možná nejtěžšímu boji o znovuzvolení za posledních 16 let. Důvodem jsou tři roky stagnace, prudký nárůst životních nákladů a silný soupeř Péter Magyar, kterého mnozí považují za reálnou alternativu.