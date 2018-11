Bylo to snadné. Trump tvrdí, že sepsal odpovědi na Muellerovy dotazy. Neposlal je

před 13 minutami

Americký prezident Donald Trump už vyhotovil odpovědi na dotazy vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, který se snaží zmapovat stopy ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Řekl to v pátek novinářům v Bílém domě. Odpovědi, které údajně sepsal sám bez účasti právníků, ale prý prezident adresátovi ještě neposlal. Práce to podle Trumpa byla snadná. "Člověk si ale musí vždycky dávat pozor," komentoval prezident dopisování s vyšetřovatelem FBI.

Muellerovo vyšetřování, které trvá už půldruhého roku a podle médií se blíží k závěru, se soustřeďuje na dva body: zda se Moskva vměšovala do voleb a zda se Trump snažil vyšetřování bránit. Dotazy Muellerova týmu adresované prezidentovi se podle agentury Reuters týkají jen prvního zkoumaného problému. Trump podle dřívějších informací amerických médií dlouho váhal, zda má v kauze vyšetřované Muellerem svědčit. Jednu chvíli dal najevo, že je ochoten podat svědectví dokonce i osobně, ale poradci ho před takovým postupem varovali. Obávali se, že Trump by neuváženými výroky mohl sám sobě uškodit. O odpovědích se prezident radil s právníky, zejména se svým hlavním právním poradcem Rudym Giulianim. Odpovědi na Muellerovy dotazy ale prý napsal sám. Mueller, jehož práci Trump tvrdě kritizuje a označuje za hon na čarodějnice, během vyšetřování zatím obvinil čtyři Američany, třináct Rusů a tři ruské firmy obviňované z rozesílání falešných zpráv. Video: Trump, Merkelová, Putin a Babiš uctili padlé v první světové válce. Světoví státníci se sešli u Vítězného oblouku v Paříži na vzpomínkové akci u příležitosti stého výročí konce první světové války. | Video: Reuters | 01:18