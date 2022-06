Bylo by to nechutné. Putin se na komicky vypadajícím summitu opřel do světových lídrů

Vladimir Putin nenechal bez reakce posměšky lídrů ekonomicky nejvyspělejších států světa na jeho polonahé snímky.

Putin komentoval vtípky lídrů ze summitu G7 | Video: Associated Press, Aktuálně.cz

Z turkmenského Ašchabadu, kam vyrazil na první zahraniční návštěvu po zahájení invaze na Ukrajinu, jim vzkázal, že pokud by se tak svlékli oni, byl by to nechutný pohled.

Ruský prezident se pak snažil rozpomenout na slova ruského básníka Alexandra Puškina o tom, že "se můžete stát obchodníkem a myslet na krásu nehtů". Podle Putina by všechno v člověku mělo být harmonicky rozvinuté, duše i tělo.

Putin si reakci neodpustil na summitu s představiteli dalších čtyř zemí ležících u Kaspického moře. Lídři Ruska, Íránu, Ázerbájdžánu, Turkmenistánu a Kazachstánu jednali o vzájemné spolupráci u obřího stolu, u kterého seděli na metry daleko od sebe.