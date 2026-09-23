„Byli v místnosti nějací černoši?“ Converse stáhla reklamu na boty, prý je rasistická

Společnost Converse, která vyrábí tenisky, stáhla reklamu se zpěvačkou Karinou, která byla kritizována za evokaci rasistických symbolů.
Americká obuvnická značka Converse po vlně kritiky stáhla ze sociálních sítí novou kampaň a omluvila se za ni. Snímky z reklamy totiž podle kritiků obsahovaly symboliku připomínající rasistickou organizaci Ku-klux-klan a odkazovaly na lynčování černošského obyvatelstva.
Ke stažení reklamy vedla zejména kritika fotografie, na které pózuje jihokorejská K-popová zpěvačka Karina v bílé sukni pod světlem ve tvaru hvězdy a v rukou drží tenisky Chuck 70 X.
Právě světlo vytvořilo na její sukni siluetu trojúhelníku, který podle uživatelů sociálních sítí připomínal špičatou kápi Ku-klux-klanu. Další kritici pak upozorňovali, že způsob, jakým Karina drží boty v rukou, nevhodně evokuje visící nohy oběti lynčování.
Kvůli reklamě se objevily výzvy k bojkotu Converse a požadavky na propuštění lidí, kteří se na její přípravě podíleli. Jiní se naopak značky zastávali a tvrdili, že nevěří, že šlo o záměr.
„Je nám to líto. Chápeme, proč je tento snímek hluboce znepokojivý, a uznáváme, že jsme udělali chybu. Z našich kanálů jsme ho odstranili a pracujeme na jeho stažení ze všech míst, kde se objevil. Nemělo se to stát a příště si povedeme lépe,“ uvedla společnost po vlně kritiky.
Kritici se s vyjádřením nespokojili
Odpověď značky však mnohým nestačila. „Kdo tuto kampaň vytvořil? Kdo ji schválil? Kolik vedoucích pracovníků ji vidělo? Byli v místnosti nějací černošští zaměstnanci? A pokud ano, naslouchal jim někdo?“ uvedl demokratický kongresman z Louisiany Troy Carter. Podle něj si veřejnost zaslouží vědět, jak k celé situaci došlo a kdo za ni nese odpovědnost.
Converse byla založena v roce 1908 a proslavila se především teniskami Chuck Taylor All Star. Značka, kterou dnes vlastní Nike, se přitom stala terčem kritiky v době, kdy sama její mateřská společnost řeší problémy.
Nike se potýká s poklesem prodejů v Číně, silnou konkurencí dalších značek a kritikou zákazníků kvůli nedostatku nových a inovativních produktů. Její akcie nedávno klesly na 35,51 dolaru, čímž se přiblížily dvanáctiletému minimu. Společnost byla navíc nedávno vyřazena z indexu S&P 100.