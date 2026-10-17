Byli jsme to my… Ruský plukovník šokoval přiznáním k válečnému zločinu

Je to nečekané přiznání z ruské strany. Plukovník ve výslužbě Viktor Baranec přiznal, že malajsijský Boeing MH17 sestřelili v roce 2014 ruští vojáci. Na palubě letu z Nizozemska do Malajsie tehdy zahynulo všech 298 lidí. Moskva odpovědnost dodnes odmítá.
„Malajsijský Boeing sestřelili ruští vojáci. Ano, sestřelil ho ruský důstojník, protože ta havěť vnikla do našeho vzdušného prostoru,“ prohlásil Baranec během rozhlasového pořadu Vojenská revue, který odvysílala Komsomolskaja pravda 21. září.
Baranec má za sebou funkci mluvčího ministra obrany Igora Rodionova. Nyní je vojenským komentátorem deníku Komsomolskaja pravda s úzkými vazbami na Kreml.
V minulosti proslul kontroverzními výroky – v květnu 2026 vyzýval k zabíjení ukrajinských dětí jako odvetě za údajný ukrajinský útok na školské zařízení v okupovaném Starobilsku. Jeho slova vyvolala kritiku dokonce v Rusku. Baranec se následně omluvil a rozhlasová stanice ho dočasně stáhla z vysílání.
Jeho nynější výrok o sestřelení malajsijského Boeingu proto vzbudil mimořádnou pozornost. Baranec totiž dlouhodobě odmítal závěry mezinárodního vyšetřování tragédie MH17 a obviňoval Nizozemsko z politicky motivovaného vyšetřování.
Ve vysílání Vojenské revue ale zároveň popsal, jak stíhací letoun posádku Boeingu opakovaně varoval rádiem, prováděl výstražné manévry a střílel před letadlo.
Právě tato část výroku naznačuje, že Baranec zřejmě zaměnil dvě různé letecké tragédie. Let MH17 totiž sestřelila protiletadlová raketa Buk nad ukrajinským územím. Žádná stíhačka ho nepronásledovala ani nevysílala výstražné signály.
Popis naopak připomíná události z 1. září 1983, kdy sovětská stíhačka Su-15 sestřelila jihokorejský Boeing 747 společnosti Korean Air Lines. Let KAL 007 se kvůli navigační chybě odchýlil od své trasy a pronikl do sovětského vzdušného prostoru poblíž Sachalinu. Zahynulo všech 269 cestujících a členů posádky.
Sovětské úřady tehdy obviňovaly Spojené státy z provokace. Incident vyvolal mezinárodní pobouření a americký prezident Ronald Reagan následně rozhodl, že Spojené státy po dokončení vývoje zpřístupní navigační systém GPS také civilnímu letectví.
Barancovo údajné přiznání proto nelze považovat za nové svědectví o sestřelení MH17. Na pravděpodobnou záměnu upozornilo také ruské investigativní médium Agentstvo.
Odpovědnost Ruska za tragédii z roku 2014 však již potvrdilo rozsáhlé mezinárodní vyšetřování.
Mezinárodní vyšetřovací tým JIT v roce 2018 dospěl k závěru, že systém Buk, který sestřelil malajsijský Boeing, pocházel od 53. protiletadlové raketové brigády ruské armády z Kurska. Rusové ho převezli na území ovládané proruskými separatisty a po útoku vrátili zpět do Ruska.
Nizozemský soud v listopadu 2022 odsoudil tři muže, včetně bývalého velitele separatistů Igora Girkina, k doživotnímu vězení. V roce 2025 navíc Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Evropský soud pro lidská práva označily Rusko za odpovědné za sestřelení letadla.
Moskva však svou odpovědnost nadále popírá a výsledky vyšetřování označuje za politicky motivované.
Přestože Girkina nizozemský soud odsoudil k doživotnímu vězení za podíl na sestřelení MH17, ironií osudu sedí v současnosti v ruském vězení. Ruské úřady ho v lednu 2024 poslaly na čtyři roky do vězení kvůli výrokům kritizujícím Putinovo vedení války na Ukrajině.
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