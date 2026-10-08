Američanka, která přežila popravu, začala chodit. Ve hře je nová podoba trestu

Američanka Christa Pikeová, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce při popravě v Tennessee, opět chodí. S odkazem na její právní tým o tom ve čtvrtek informoval zpravodajský web BBC.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku Colleen Slemmerovou vylákali do lesa, kde ji mučili a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel vzhledem k neplnoletosti dostal trest doživotí.
Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.
Soud nařídil zachovat veškeré důkazy související s nedokonanou popravou, což by mohlo sloužit k žalobě proti státu. Právní tým Pikeové chce, aby její trest byl nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění. Republikánská kandidátka na guvernérku státu Marsha Blackburnová naopak uvedla, že by se mělo znovu popravovat na elektrickém křesle.
Ve středu pozdě večer v pořadu Today na BBC Radio 4 právník Stephen Ferrell uvedl, že s Pikeovou přímo nemluvil, ale dozvěděl se, že se poprvé pohybovala po svém nemocničním pokoji. Je podle něj stále otupělá.
Právníci dříve uvedli, že v pondělí si mysleli, že Pikeová je ve stavu mozkové smrti a že bude následující den odpojena od přístrojů. V úterý se ale probrala a začala mluvit, byla zmatená a naštvaná.
„Jak mi bylo řečeno, fyzicky je na tom dost špatně, má vážně poraněné paže a nemůže je moc používat,“ uvedl Ferrell s tím, že Pikeová chodí po pokoji, ale daleko nedojde a zapomíná. Zatím podle právníka není jasné, zda bude mít trvalé zdravotní následky. Její zástupci usilují o to, aby jí byla poskytnuta psychologická pomoc.
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