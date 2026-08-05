Přeskočit na obsah
Benative
5. 8. Kristián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Byla to zkouška invaze.“ Španělsko se bojí o Ceutu. Neví se, zda by pomohlo NATO

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Když minulý týden dorazily k hranici španělské enklávy Ceuta desetitisíce migrantů z Maroka, v Madridu to nevyvolalo jen debatu o migraci. Zaznívají totiž i hlasy upozorňující na to, že Maroko si španělská území dlouhodobě nárokuje a už jednou své nároky úspěšně prosadilo. Současně se objevují obavy, zda by tradiční spojenci – včetně Spojených států – v případě krize skutečně podpořili Španělsko.

Spain Ceuta
Během několika hodin do Ceuty podle dostupných údajů proniklo 49 tisíc migrantů, kteří na španělské území přišli ze sousedního Maroka.Foto: AP
Reklama

Koncem minulého týdne zaplavily média i sociální sítě výjevy ze španělského města Ceuta ležícího na severu Afriky. Během několika hodin do města podle dostupných údajů proniklo 49 tisíc migrantů, kteří na španělské území přišli ze sousedního Maroka.

Snadnost, s jakou desetitisíce lidí překonaly hranici, podle médií ve Španělsku posílila pocit zranitelnosti vůči hybridním útokům. Maroko si totiž činí dlouhodobé nároky jak na Ceutu, tak na další španělskou enklávu – Melillu.

Rabat tato města, která jsou součástí Španělska nepřetržitě od roku 1497 v případě Melilly a od roku 1668 v případě Ceuty, považuje za „okupované kolonie“.

Související

Tyto nároky začala v Maroku znovu připomínat i státem podporovaná média. „Zásadní otázkou už není, zda budou tato města znovu začleněna do svého přirozeného prostředí, tedy Maroka, ale za jak dlouho se tak stane a kolik lidských tragédií bude muset být do té doby vytrpěno,“ napsal minulý čtvrtek například server Le360, který je považován za médium blízké marockému královskému dvoru.

Reklama
Reklama

Podle něj se „navrácení Ceuty a Melilly dlouhodobě rýsuje jako nevyhnutelná cesta, k níž přispívá souhra geografie, demografie a zdravého rozumu“.

Už se to stalo

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová v pondělí takové úvahy odmítla. „Ceuty a Melilly se nikdo nesmí dotknout,“ prohlásila na tiskové konferenci a dodala, že „každému musí být jasné, že územní celistvost a suverenita Španělska nejsou předmětem žádné debaty“. Španělská média tím ale příliš neuklidnila, píše bruselský server Politico.

Španělská média tento týden zaplnily komentáře varující před možností „Zeleného pochodu 2.0“, tedy opakováním situace z roku 1975, kdy Maroko prostřednictvím masové mobilizace civilistů převzalo kontrolu nad tehdejší španělskou Západní Saharou. Pro Španěly tak představa, že by Maroko mohlo zorganizovat anexi části území, není pouhou teorií. 

Zelený pochod

Šlo o strategicky organizovanou masovou demonstraci v listopadu 1975, kterou koordinovala marocká vláda spolu s armádou s cílem donutit Španělsko k předání tehdejší španělské provincie Západní Sahara pod marockou kontrolu.

Do tehdejší Španělské Sahary vyrazilo více než 300 tisíc Maročanů, kteří požadovali, aby se Španělsko vzdalo kontroly nad územím, což se nakonec podařilo.

Podle španělských historiků tehdejší marocký král Hasan II. využil i slabosti vlády v Madridu. V té době byl dlouholetý španělský vládce Francisco Franco v kómatu a nacházel se v posledních dnech života, přičemž panovala nejistota o dalším směřování Španělska. 

Reklama
Reklama

Podle historika José Luise Rodrígueze Jiméneze z Univerzity krále Juana Carlose v Madridu Maroko v roce 1975 využilo slabosti španělského státu, aby převzalo kontrolu nad Západní Saharou. Podobnou slabost podle něj současný marocký král Mohammed VI. vnímá i nyní a pokračuje tak v trendu, který se projevuje i v 21. století.

V roce 2002 například skupina marockých vojáků obsadila neobydlený španělský ostrůvek Perejil nedaleko Ceuty. Týdenní krize skončila až poté, co španělské speciální jednotky vojáky vytlačily.

Podobný scénář se odehrál i v roce 2021, kdy po náhlém stažení marockých pohraničníků překročilo hranici do Ceuty asi osm tisíc lidí. 

Ceuta a Melilla
Ceuta, Melilla a Západní SaharaFoto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík

Generální zkouška budoucí invaze

Podle Rodrígueze Jiméneze tehdejší i současný španělský premiér Pedro Sánchez v roce 2021 udělal chybu, když na incident reagoval tím, že Madrid přestal podporovat právo Západní Sahary na sebeurčení.

Reklama
Reklama

„Vláda se rozhodla jít Rabatu vstříc, aniž pochopila, že Maroko to vyhodnotilo jako projev slabosti. Není to náš přítel a má velký zájem využívat našich slabin,“ uvedl pro Politico. Dodal, že „to, co se stalo minulý týden, byla generální zkouška budoucí invaze. A Rabat si všiml, že Madrid nebyl schopen tento útok odrazit“.

Obavy místních

Obavy popisují i obyvatelé samotné Ceuty. Redaktorce Aktuálně.cz Veronice Rodriguez, která o situaci psala přímo ze španělské enklávy, sdělili, že jsou nervózní z možného opakování podobné situace.

Například Francisco, padesátiletý prodejce tabáku z Ceuty, řekl, že dokonce zvažuje prodej domu. „Už je toho moc, chci se odstěhovat do pevninského Španělska. Tady to přestává mít smysl,“ uvedl s odkazem na migrační vlnu z roku 2021.

Někteří lidé ale chtějí naopak vzdorovat. „Ne, tohle je naše země, náš domov. Přece se ho nevzdáme. Musí se to vyřešit,“ řekla serveru další obyvatelka Ceuty.

Reklama
Reklama

Od reportérky Aktuálně.cz, která byla přímo na místě:

Související
Související
Související
Související

Španělské obavy navíc umocňuje strach, že tradiční spojenci v NATO – včetně Spojených států a evropských zemí – už nemusí být kvůli politickým sporům se socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem plně spolehliví, píše Politico.

Ještě v roce 2022 tehdejší generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že Ceuta a Melilla spadají pod ochranu Severoatlantické aliance. Jenže od té doby se geopolitická situace změnila.

Trumpovo sbližování

Americký prezident Donald Trump opakovaně zpochybňoval některé závazky NATO a jeho vztahy se španělskou vládou jsou napjaté. Washington Madrid kritizuje mimo jiné za nízké výdaje na obranu a za jeho postoje k válce v Gaze i k válce v Íránu.

Obavy Madridu zesílily i kvůli rostoucímu vlivu Maroka v zahraničí. V posledních letech se totiž Rabat výrazně sblížil se Spojenými státy. V roce 2020 pak tehdejší prezident Donald Trump uznal marocké nároky na Západní Saharu výměnou za normalizaci vztahů mezi Marokem a Izraelem.

Reklama
Reklama

Minulý týden Trump toto uznání znovu potvrdil v prohlášení amerického velvyslanectví v Rabatu, které bylo zveřejněno právě ve chvíli, kdy migranti proudili do Ceuty. Maroko následně oznámilo, že po americkém prezidentovi pojmenuje jednu z hlavních dálnic.

Mohlo by vás zajímat: Nesahej na telefon! Migranti mizí, část vzdoruje, Ceuta spílá vládě. Drama očima reportérky Aktuálně

„Policisté nenávidí muslimy, i nás španělské muslimy. Drží s fašisty a neonacisty, kteří sem táhnou a útočí na Maury,“ říká jedna z místních z Ceuty | Video: Veronika Rodriguez
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock

Policisté dál pátrají po mužích na jezeře Most, zachraňovali další při bouřce

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Silná bouřka kraj zasáhla i ve středu a policisté museli v nepříznivém počasí zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se vydali doprostřed jezera. Řekla to krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Reklama
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits Michigan

ŽIVĚ Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud se brzy neotevře Hormuzský průliv

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa jednání s Íránem pozitivně pokračují, řekl v televizním vysílání pro Fox News. Teherán prý dohodu podepíše a Hormuzský průliv bude velmi brzy otevřen, jinak bude Írán "tvrdě zasažen". Trumpova vyjádření jsou ovšem v rozporu s tvrzeními Íránu, který ještě v pondělí uváděl, že v současnosti s USA žádné rozhovory nevede, podotkla ve středu agentura Reuters.

Reklama
Reklama
Reklama