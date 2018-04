"Byla to lež, vytvářeli jsme strach." Maďarští novináři měli zadání, jak informovat o uprchlících

před 25 minutami

Maďarská státní televize se před parlamentními volbami měla zaměřovat na negativní zprávy o uprchlících. Podle některých novinářů zadání přišlo z vlády.

Budapešť - "Miliony nebezpečných migrantů se ženou do Maďarska." Takové poplašné zprávy šířila maďarská vláda minulý týden před volbami na billboardech a reklamních plochách po celé zemi. Po samotných volbách se ale ukázalo, že součástí předvolební kampaně postavené na strachu a falešných informacích byla také státní televize MTVA.

Minulou neděli, tedy v den voleb, najel v německém Münsteru psychicky nemocný muž do davu lidí, z nichž dva zabil. Pak spáchal sebevraždu. Televizní kanál M1 to však podal jako teroristický čin radikálních islamistů.

"Byla to čirá lež. Nikdy jsem nic takového nezažil, ani v MTVA," prozradil nyní anonymně jeden z novinářů.

Britský list The Guardian mluvil s několika redaktory státní maďarské televize o tom, jak se před parlamentními volbami zaměřovali na negativní zprávy o imigrantech a uprchlících, které spojovali s kriminalitou a terorismem. Televize například vysílala archivní záběry z roku 2015, kdy v Evropě vrcholila migrační krize. Maďaři tak na televizních obrazovkách znovu viděli nepokoje na srbsko-maďarských hranicích, teroristické útoky v Evropě nebo zástupy migrantů v Budapešti.

Redaktoři jsou přesvědčeni, že zadání přicházelo přímo z vlády. K dispozici dostávali dokonce seznam klíčových slov. Někdy přišel šéfredaktor s telefonem u ucha a slovo od slova nadiktoval celý článek.

"Neměli jsme tušení, kdo byl na druhém konci," říkají ve výpovědích.

Soros, migranti, terorismus

Přímé zapojení vládních činitelů potvrzují i dokumenty, které omylem obdrželi mladší členové redakce a do nichž list The Guardian nahlédl. Šlo o směrnice sepsané kanceláří předsedy vlády, které stanovují, jakým způsobem psát o oponentech maďarské vlády.

"Myslím, že to vytvořilo atmosféru strachu. Pro slova jako nebezpečí, terorismus, migranti, opozice, Soros a Brusel se vytvořil Pavlovův reflex," popsal jiný novinář. "Tolerance se kritizuje, zatímco antiimigrační postoje jsou prezentovány jako jediný platný názor."

Premiér Viktor Orbán založil předvolební kampaň na démonizování migrantů a obviňování amerického finančníka s maďarskými a židovskými kořeny George Sorose ze záměru zaplavit Maďarsko tisíci migrantů. V březnu mimo jiné prohlásil, že vláda zná jména dvou tisícovek členů "Sorosovy žoldácké armády".

A provládní týdeník Figyelő tento čtvrtek dokonce vydal seznam dvou set jmen lidí, kteří jsou pro premiéra "nepohodlní". Jsou mezi nimi převážně členové organizací hájících lidská práva, protikorupčních organizací, obhájců uprchlíků, investigativních novinářů a také činitelů Středoevropské univerzity (CEU) sídlící v Budapešti, kterou založil právě George Soros.

Skončil největší opoziční list

Problém s objektivitou maďarských médií ale není nic nového, upozorňuje deník The Guardian. Během několika posledních let se i další média dostala pod kontrolu lidí napojených na Orbánovu vládní stranu Fidesz, která si drží většinu v maďarském parlamentu už od roku 2010.

Syn guvernéra maďarské centrální banky například loni koupil jeden z největších zpravodajských webů Origo.hu. "Bývalo to opravdu dobré místo pro žurnalistiku, ale pak nás začali tlačit, abychom určitá témata vynechávali," vysvětluje András Pethő, bývalý zástupce šéfredaktora.

"Když jsem se na Origo podíval několik týdnů před volbami, každý druhý článek měl v titulku slovo migrant," dodává.

Ještě horší osud potkal jeden z hlavních tištěných deníků Magyar Nemzet, který vycházel od roku 1938. Opoziční list po osmdesáti letech přestal vycházet. Jen několik dní poté, co Orbán už potřetí za sebou zvítězil v parlamentních volbách.

V úterý zaměstnanci obdrželi zprávu, že majitel Lajos Simicska přestává vydávat noviny z finančních důvodů. Simicska patřil k blízkým lidem Viktora Orbána, před třemi lety se ale nepohodli a jejich cesty se rozešly. Simicskovi vadilo, jakým směrem Orbán Maďarsko vede.

Konec jednoho z nejznámějších deníků šokoval i samotné redaktory. "Něco jsme očekávali, ale ne tohle. Pracoval jsem tu 28 let, byl to můj život," přiznal americkému listu Financial Times dlouholetý zahraniční redaktor Gábor Stier.

Podle FT ukazuje konec Magyar Nemzetu na strukturální problémy v maďarských médiích. Mnoho deníků žije z inzerce státních orgánů a společností, které jsou závislé na státních zakázkách. Opoziční listy, které příliš kritizují vládu, přijdou o reklamy, a snadno se tak dostanou do finanční tísně. Lajos Simicska podle všeho noviny raději přestal vydávat, než aby je prodal a doposud nejkritičtější list se dostal do rukou někoho, kdo má s vládní stranou Fidesz bližší vztah.

Jediným opozičním deníkem v Maďarsku nyní zůstal list Népszava, který vychází od druhé poloviny 19. století.

