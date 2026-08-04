Byla jako anděl dobroty, ale skončila mrtvá v kufru. Zabil ji ten, komu pomáhala

Pomáhala obětem domácího násilí a uprchlíkům, především těm z Afghánistánu a Íránu. Nakonec ji v Aténách udusil šestadvacetiletý Afghánec a její tělo narval do kufru, který odložil v opuštěném domě. Následujících několik dní vybíral peníze z jejího účtu a posílal z jejího telefonu zprávy příbuzným.
Byla obětavou humanitární pracovnicí, která pomáhala lidem v tísni po celém světě. Kolegové o ní mluvili jako o „andělu dobroty“. Nakonec se sama stala obětí brutálního zločinu. Tělo osmatřicetileté Britky Elisabeth-Jane Rossové našel 18. července bezdomovec v kufru v opuštěné budově v aténské čtvrti Kypseli. Z její vraždy (a loupeže a nedovoleného ozbrojování) je obviněn šestadvacetiletý muž z Afghánistánu. Informaci přinesly britské Times.
Podle řeckých vyšetřovatelů byla Rossová zavražděna zhruba týden před nálezem těla. Identifikace byla kvůli vysokým teplotám složitá a řecká policie musela použít databázi otisků prstů Interpolu.
Kriminalisté se domnívají, že ji podezřelý – který pracoval jako údržbář v domě, kde oběť přechodně pobývala – zavraždil v jejím bytě. Následně tělo převezl v kufru na vozíku do opuštěného objektu na ulici Evelpidon. Zde tělo přemístil do druhého kufru v naději, že se zbaví otisků, ale policejní technici jeho stopy na zavazadle přesto objevili. Při domovní prohlídce u podezřelého našli nože, repliku pistole i zbývající hotovost.
Předstíral, že oběť žije, a vybíral z bankomatů její peníze
Zásadní průlom ve vyšetřování přinesly záznamy z bankomatů. Kamery v Aténách zachytily podezřelého, jak s ukradenými kartami oběti opakovaně vybírá tisíce eur. Aby získal čas a zakryl její zmizení, používal její mobilní telefon a rodině i známým rozesílal matoucí zprávy. Tvrdil v nich například, že „si potřebuje odpočinout“, nebo že „odjíždí na řecký ostrov“. Ještě šest dní po nálezu těla se na jejím profilu na Facebooku objevil příspěvek o plánované cestě do Turecka.
Zatímco podezřelý po činu odcestoval do horského městečka Arachova, otec zavražděné – právník z Edinburghu – dostával zprávy z dceřina telefonu až do dne, kdy policie oficiálně oznámila nález těla. Mobilní telefon oběti se dosud nenašel.
Podezřelý vinu odmítá
Obviněný Afghánec vraždu popírá. Tvrdí, že Rossovou našel již mrtvou a těla se zbavil pouze ze strachu, přičemž si ponechal její karty.
Případ vzbudil obrovský ohlas ve Velké Británii i v Řecku. Rossová v minulosti působila v organizaci One Heart, která poskytuje zdravotní a humanitární péči běžencům z Afghánistánu a Íránu.
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