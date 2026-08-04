Přeskočit na obsah
Benative
4. 8. Dominik
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Byla jako anděl dobroty, ale skončila mrtvá v kufru. Zabil ji ten, komu pomáhala

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek

Pomáhala obětem domácího násilí a uprchlíkům, především těm z Afghánistánu a Íránu. Nakonec ji v Aténách udusil šestadvacetiletý Afghánec a její tělo narval do kufru, který odložil v opuštěném domě. Následujících několik dní vybíral peníze z jejího účtu a posílal z jejího telefonu zprávy příbuzným.

Elisabeth-Jane Rossová na archivním snímku
Elisabeth-Jane Rossová na archivním snímkuFoto: Profimedia – Handout / Planet / Profimedia
Reklama

Byla obětavou humanitární pracovnicí, která pomáhala lidem v tísni po celém světě. Kolegové o ní mluvili jako o „andělu dobroty“. Nakonec se sama stala obětí brutálního zločinu. Tělo osmatřicetileté Britky Elisabeth-Jane Rossové našel 18. července bezdomovec v kufru v opuštěné budově v aténské čtvrti Kypseli. Z její vraždy (a loupeže a nedovoleného ozbrojování) je obviněn šestadvacetiletý muž z Afghánistánu. Informaci přinesly britské Times.

Podle řeckých vyšetřovatelů byla Rossová zavražděna zhruba týden před nálezem těla. Identifikace byla kvůli vysokým teplotám složitá a řecká policie musela použít databázi otisků prstů Interpolu.

Související

Kriminalisté se domnívají, že ji podezřelý – který pracoval jako údržbář v domě, kde oběť přechodně pobývala – zavraždil v jejím bytě. Následně tělo převezl v kufru na vozíku do opuštěného objektu na ulici Evelpidon. Zde tělo přemístil do druhého kufru v naději, že se zbaví otisků, ale policejní technici jeho stopy na zavazadle přesto objevili. Při domovní prohlídce u podezřelého našli nože, repliku pistole i zbývající hotovost.

Předstíral, že oběť žije, a vybíral z bankomatů její peníze

Zásadní průlom ve vyšetřování přinesly záznamy z bankomatů. Kamery v Aténách zachytily podezřelého, jak s ukradenými kartami oběti opakovaně vybírá tisíce eur. Aby získal čas a zakryl její zmizení, používal její mobilní telefon a rodině i známým rozesílal matoucí zprávy. Tvrdil v nich například, že „si potřebuje odpočinout“, nebo že „odjíždí na řecký ostrov“. Ještě šest dní po nálezu těla se na jejím profilu na Facebooku objevil příspěvek o plánované cestě do Turecka.

Reklama
Reklama

Zatímco podezřelý po činu odcestoval do horského městečka Arachova, otec zavražděné – právník z Edinburghu – dostával zprávy z dceřina telefonu až do dne, kdy policie oficiálně oznámila nález těla. Mobilní telefon oběti se dosud nenašel.

Podezřelý vinu odmítá

Obviněný Afghánec vraždu popírá. Tvrdí, že Rossovou našel již mrtvou a těla se zbavil pouze ze strachu, přičemž si ponechal její karty.

Případ vzbudil obrovský ohlas ve Velké Británii i v Řecku. Rossová v minulosti působila v organizaci One Heart, která poskytuje zdravotní a humanitární péči běžencům z Afghánistánu a Íránu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018

Soud znovu osvobodil jednatele firmy v kauze požáru Domova Alzheimer

Okresní soud pro Prahu - západ v úterý znovu osvobodil oba jednatele společnosti Chott obžalované kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách z roku 2022, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářeče a společnosti Chott předal do přestupkového řízení středočeským hasičům.

Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.
Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.
Nový detailní záběr tak není jen technickou zajímavostí. Připomíná také, jak mimořádně náročné je provozovat vědeckou laboratoř na jiném světě po dobu delší než deset let.

Vypadá to znepokojivě. NASA ukázala, co po 14 letech potkalo vesmírné vozítko

Čtrnáct let práce v nehostinném prostředí si vybírá svou daň. Nové snímky z Marsu ukázaly, jak výrazně se během let opotřebovala kola roveru Curiosity. Přesto robot pokračuje v průzkumu Rudé planety a připomíná, že i zdánlivě obyčejná fotografie může vypovídat o hranicích lidské techniky i o tom, jak blízko bychom mohli být vlastní cestě na Mars.

vrtulník Bell UH-1Y Venom, pád, trosky, hasiči, záchranáři
vrtulník Bell UH-1Y Venom, pád, trosky, hasiči, záchranáři
vrtulník Bell UH-1Y Venom, pád, trosky, hasiči, záchranáři

V Netolicích se příbuzní rozloučili s vojákyní, která zemřela při pádu vrtulníku

V úterý se v Netolicích na Prachaticku příbuzní, známí a kolegové rozloučili s vojákyní, která zemřela před dvěma týdny při pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Smuteční obřad v kostele svatého Václava byl na přání rodiny bez přítomnosti veřejnosti a na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), uvedl server iDNES.cz.

Reklama
Ruský útok na Kyjev (ilustrační foto).
Ruský útok na Kyjev (ilustrační foto).
Ruský útok na Kyjev (ilustrační foto).

Rusko na Ukrajině poprvé zasáhlo americkou zbrojní firmu. Expert řekl, co to znamená

Ruská armáda zřejmě poprvé od začátku invaze zaútočila na americkou obrannou společnost působící na Ukrajině. Jedním z terčů pátečního útoku totiž byl i závod firmy Terminal Autonomy, která vyrábí bojové drony využívající také umělou inteligenci. Znalci i média následně nabídli několik interpretací, co může útok znamenat.

Reklama
Reklama
Reklama