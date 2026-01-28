„Byl to teroristický útok.“ Video zachycuje ruský útok na vlak plný civilistů

Rusové nepolevují ve svých útocích směřovaných na civilní ukrajinskou infrastrukturu. Tentokrát mimo jiné zaútočili pomocí roje dronů s náložemi na jedoucí osobní vlak. Útok si vyžádal životy nejméně pěti cestujících.
Ruské drony zasáhly v úterý večer vlak v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny, informoval o tom mimo jiné i prezident země Volodymyr Zelenskyj. Několik ruských dronů zasáhlo osobní vlak, ve kterém seděly více než dvě stovky cestujících, včetně dětí.
Nejméně pět lidí při útoku zemřelo, po několika dalších záchranné složky stále pátrají. Na platformě Telegram to v úterý večer uvedla regionální prokuratura, předchozí zprávy hovořily o čtyřech potvrzených obětech. Podle Zelenského zasáhlo jeden vagon až 18 útočných dronů. Ukrajinská administrativa ruský útok odsoudila jako terorismus, prokuratura zahájila vyšetřování.
Na záběrech z místa lze vidět, jak se část cestujících rozutekla ve sněhu do blízkých lesů ve snaze zachránit se.
Nejednalo se o jediný útok, ukrajinská Státní záchranná služba už dříve oznámila, že nejméně tři lidé přišli o život a dalších 25 bylo zraněno v důsledku nočního ruského náletu v přístavním města Oděsa na jihu země. Ukrajinské letectvo mezitím na sociální síti Telegram uvedlo, že ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila přes noc 135 ze 165 dronů vypuštěných ruskou stranou, píše Reuters.