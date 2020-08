Byl to "černobylský efekt". Americké tajné služby napsaly, co pomohlo rozšíření viru

Koronavirus se mohl v čínském městě Wu-chan šířit až několik týdnů, než se o něm vláda v Pekingu vůbec dozvěděla. K tomuto zjištění došli v dosud utajované zprávě američtí zpravodajci.

Americké tajné služby v čele s Ústřední zpravodajskou službou (CIA) se v interní zprávě shodly, že čínská vláda o koronaviru a jeho rozšíření dlouho nevěděla. Úřady ve Wu-chanu, původním ohnisku nákazy, zřejmě informaci zatajily, protože se obávaly reakce Pekingu. O zprávě napsal americký deník New York Times.

Zatajování informací, kdy lokální úředníci ze strachu nekontaktují centrální vládu o katastrofické události, se říká "černobylský efekt". Sousloví odkazuje na havárii jaderné elektrárny na Ukrajině z roku 1986.

Podle americké zprávy bylo zatajování v případě současné pandemie zřejmě rozhodujícím momentem pro rozšíření viru ve Wu-chanu i mimo něj.

Deník New York Times dodává, že toto zjištění potvrzuje i skutečnost, že v únoru, tedy v době rozšíření koronaviru mimo hranice Číny, přišli o svá místa dva wuchanští úředníci. Oslovení experti listu také potvrdili, že "černobylský efekt" by odpovídal obecnému fungování čínského politického systému.

Zpráva ovšem nerozporuje, že část viny nese i vláda v Pekingu. Neinformovala včas Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o šíření viru, nepodělila se s ní o jeho genom, než ho odhalily i zahraniční laboratoře, a také šířila dezinformace o cizím původu nemoci covid-19. Zatajování informací přitom čínská vláda od začátku odmítá.

Zjištění amerických tajných služeb o lokálním utajování částečně odporuje tomu, jak o koronaviru mluví prezident Donald Trump. Ten od začátku hovoří o chybě čínské vlády a jejího vedení. Jeho přesvědčení mělo vliv i na to, že Spojené státy přestaly financovat Světovou zdravotnickou organizaci. O ní Trump například tvrdil, že pomáhala Číně počátkem roku virus utajovat.

Podle jednoho z Trumpových externích poradců Michaela Pillsburyho z think-tanku Hudson Institute je však "velký rozdíl mezi tím, jestli za to mohl Wu-chan, anebo Peking". Nové zjištění by mohlo dokonce ovlivnit i vzájemné vztahy mezi Čínou a USA, citují ho New York Times.

Nově zveřejněná zpráva tajných služeb je reakcí na květnový dokument, který vydalo americké Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, zkoumající koronavirus a jeho šíření z Číny. V tomto textu se psalo, že čínské úřady tajily rozsah a nebezpečí viru a zároveň shromažďovaly zásoby lékařských a ochranných pomůcek.

Současní i bývalí američtí úředníci však podle amerického deníku tvrdí, že květnová zpráva vycházela až moc vstříc protičínské rétorice ozývající se z Bílého domu. "Bylo to urychlené zhodnocení, které nakonec zkreslilo dialog," říká Daniel Hoffman, bývalý zaměstnanec CIA.

