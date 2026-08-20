Jdou po něm Rusové, bojoval na Ukrajině. Potomek slavné americké rodiny zmátl i příbuzné

Syn amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího Conor Kennedy se ocitl na ruském seznamu mezinárodně hledaných osob. Moskva ho viní, že jako žoldnéř bojoval po boku ukrajinských ozbrojených sil. Soud v Moskvě na něj vydal zatykač v nepřítomnosti. Pokud by padl do ruských rukou, hrozí mu podle ruských úřadů sedm až deset let vězení.
Dvaatřicetiletý Conor pochází z jedné z nejslavnějších amerických politických rodin. Je synem Roberta F. Kennedyho mladšího, dnešního amerického ministra zdravotnictví, vnukem Roberta F. Kennedyho a prasynovcem prezidenta Johna F. Kennedyho. Přesto se v roce 2022 rozhodl udělat něco, co jeho rodina vůbec nečekala.
Místo plánovaného nástupu do losangeleské advokátní kanceláře tajně odjel na Ukrajinu a přihlásil se do Mezinárodní legie. Vojenské zkušenosti přitom neměl. Podle svého otce nejprve obsluhoval dron, později se dostal ke kulometu a nakonec se zapojil přímo do bojů proti ruským jednotkám.
„Neměl žádné vojenské zkušenosti a tak trochu se do té jednotky vnutil,“ popsal jeho začátky Robert F. Kennedy mladší v rozhovoru pro New York Post. „Byl v přestřelkách, hlavně v noci, a zažil také mnoho dělostřeleckých soubojů s Rusy.“
Rodina nevěděla, kde je
Conor svůj odjezd před rodinou zatajil. Přestal se ozývat a jeho otec s manželkou Cheryl Hinesovou začali zjišťovat, kde se nachází. Nakonec jim pomohly platby z jeho kreditní karty.
„Poslední, kterou jsme viděli, byla v Polsku, potom jedna na Ukrajině a pak už nic,“ vzpomínal Kennedy. „Neřekl nikomu, kam jede ani co tam bude dělat.“
Conor později své rozhodnutí vysvětlil na Instagramu. Napsal, že ho hluboce zasáhlo dění na Ukrajině a chtěl pomoci. „Když jsem se dozvěděl o Mezinárodní legii, věděl jsem, že pojedu, a hned následující den jsem se šel přihlásit na velvyslanectví,“ uvedl. Věděl také, že jeho rozhodnutí může mít fatální následky. „Byl jsem také připraven tam zemřít,“ napsal.
„Tati, tohle jsi mě naučil“
Na frontě strávil zhruba dva a půl měsíce. Po návratu čekal Kennedyho rozhovor s otcem, který přiznal, že v něm nejprve převládal vztek a strach.
Conor mu podle jeho slov odpověděl jednoduše: „Tati, tohle jsi mě naučil, postavit se za to, čemu věřím.“ „A já si řekl: dobře,“ vzpomínal jeho otec. Přestože se jejich názory na válku lišily, Kennedy mladší synovo rozhodnutí nakonec respektoval. „Jsem na to hrdý. Na svého syna,“ řekl.
Po návratu z Ukrajiny se Conor vrátil ke studiu práv a později začal pracovat jako právník. Jeho jméno se v minulosti objevovalo také v bulvárních médiích kvůli krátkému vztahu s popovou hvězdou Taylor Swift.
Je to další kapitola v dlouhém příběhu Kennedyů a Moskvy. Prezident J. F. Kennedy se se Sovětským svazem střetl během kubánské krize, jeho prasynovec Conor Kennedy se o desítky let později ocitl v přímém konfliktu s Ruskem – tentokrát na ukrajinské frontě.
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