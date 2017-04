před 31 minutami

Bývalý americký prezident George Bush starší se v houstonské nemocnici zotavuje z lehčího zápalu plic a do konce týdne by měl být doma. Oznámil to v pondělí jeho mluvčí. Dvaadevadesátiletý exprezident byl hospitalizován před deseti dny. Bushe podle mluvčího Jima McGratha neopouští dobrá nálada, zůstává v nemocnici na pozorování a v pohodlí odpočívá. Podle ošetřujících lékařů pacient zápal plic zvládl, ale musí teď nabýt síly. George Bush starší stál v čele USA v letech 1989 až 1993. Se zápalem plic byl dva týdny hospitalizován už letos v lednu.