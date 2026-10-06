Bulharská loď terčem dronového útoku. Posádka je nezvěstná, zlobí se premiér

Posádka z obchodní lodi, která se v noci na úterý potopila v Černém moři po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně, je nezvěstná, uvedl podle bulharských médií premiér Rumen Radev. Incident označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva.
"Jde o naprosto nepřijatelný útok a hrubé porušení mezinárodního práva a pravidel námořní dopravy. Mimořádně to komplikuje plavbu v Černém moři," citovala agentura BGNES Radeva.
Dvojice obchodních plavidel, z nichž jedno směřovalo na sever a druhé na jih, se v úterý kolem 3:00 stala terčem útoku námořních i vzdušných dronů, uvedl podle veřejnoprávní stanice BNT Radev. Bulharská loď podle něj zamířila k místu výbuchu jednoho z plavidel, ale na místě nalezla jen tři převrácené záchranné čluny a vesty. Pátrací akce pokračuje, dodal.
Posádku druhé lodi, kterou tvořilo 11 občanů Turecka a sedm občanů Indie, se podařilo evakuovat a míří do bulharského přístavu. Dva zranění budou převezeni do nemocnice ve Varně.
Útok v bulharské ekonomické zóně následuje den poté, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehů Rumunska. Dva lidé přišli o život. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď převážela kukuřici a napadly ji dva ruské bezpilotní letouny.
Úterní incident je prvním svého druhu, při němž byly napadeny lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska, uvedla agentura BGNES. Terčem se podle ní stala loď Alfa Watan plující pod vlajkou Toga a plavidlo Able plující pod vlajkou Palau.
Alfa Watan utrpěla při útoku zásadní poškození a potopila se východně od bulharského přístavu Bjala. O osudu posádky ani o případných přeživších zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace. Loď Able zachvátil po útoku požár, v jehož důsledku muselo plavidlo opustit všech 18 členů posádky. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Mezi zachráněnými jsou dva zranění, uvedl veřejnoprávní rozhlas BNR.
Útok na dvojici obchodních lodí se podle BNR odehrál přibližně 70 námořních mil (asi 130 kilometrů) od břehů Bulharska. Výlučná ekonomická zóna je oblast moře do vzdálenosti 200 námořních mil (370 km) od pobřeží.
Radev, kterého kritici označují za proruského, neuvedl, kdo je za útok na dvojici civilních lodí zodpovědný. Vyjádřil však obavy z dopadů pokračujících útoků na námořní dopravu v Černém moři, pokud válka mezi Ruskem a Ukrajinou neskončí.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku. Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz, napsala dříve agentura AFP.
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