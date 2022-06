Záběry, které obletěly svět. Buldozer na příkaz starosty rozdrtil stovku motorek

Buldozer v New Yorku rozdrtil zhruba 100 motokrosových motorek a čtyřkolek. Ty zabavila místní policie. Podle starosty New Yorku Erica Adamse nejsou motorky jen nepříjemností, ale i velikým nebezpečím. Navíc jsou v New Yorku zakázané.

Newyorská policie letos už dohromady zabavila asi 2000 ilegálních vozidel, o téměř 90 % více než loni. Stovku motokrosových motocyklů a čtyřkolek v minulých dnech rozdrtil buldozer. "Nejsou jen nepříjemností a něčím, co nás rozčiluje. Jsou také extrémně nebezpečné. Chceme, aby bylo jasno, že jezdit na nich po ulicích New Yorku je nepřípustné," uvedl starosta města Eric Adams. Motokrosové motocykly a čtyřkolky, které jsou určené k jízdě na nezpevněných cestách, jsou v New Yorku zakázané. "Rozdrtili jsme je, aby dál neterorizovaly naše město. Z každé motorky se stane šrot, a nakonec je zrecyklujeme. Místo darování nebo rozprodání jsme je zničili, abychom zabránili tomu, že se znovu vrátí do našich ulic," uzavřel Eric Adams.