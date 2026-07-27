Bukurešť reagovala na opakované narušení vzdušného prostoru vyhoštěním ruského diplomata

Rumunsko v pondělí nařídilo vyhoštění člena personálu ruského velvyslanectví, informovala agentura AFP. Podle ní jde o reakci na opakované porušování vzdušného prostoru Rumunska ruskými drony v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Od pátku do neděle rumunské stíhačky zničily tři drony, které vletěly do tamního vzdušného prostoru. V pondělí kvůli ruskému dronu znovu zasahovaly.
Ruský velvyslanec byl informován, že člen personálu ruského velvyslanectví v Rumunsku byl prohlášen za nežádoucí osobu a do pěti dnů musí opustit zemi. Podle AFP to oznámilo rumunské ministerstvo zahraničí.
Bukurešť si kvůli opakovaným porušením vzdušného prostoru už o víkendu předvolala ruského velvyslance, oznámila v neděli na síti X jeho ministryně zahraničí Oana Toiuová. Označila za nepřijatelné, že Rusko pokračuje v narušování rumunského vzdušného prostoru, který je zároveň vzdušným prostorem NATO a EU.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Útoky pomocí dronů, které proti sobě používají Rusko a Ukrajina, jsou nyní častější než v prvních letech po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé způsobily i majetkové škody na rumunském území. Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou, zraněni byli dva lidé. Moskva tehdy odmítla, že šlo o ruský dron.
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