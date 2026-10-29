Přeskočit na obsah
Benative
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Bůh je dobrý.“ Lékárník vyrazil k troskám vlaků. To, co tam viděl, ho zasáhlo

Tragédie na vysokorychlostní trati ve Španělsku, vlak narazil do stojící soupravy, nejméně 68 mrtvých

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Po vlakové tragédii se Urda proměnila v místo bolesti i nezištné pomoci. Z poklidného španělského městečka se během několika hodin stalo útočiště pro přeživší i zoufalé rodiny, které hledají své blízké. Místní lidé vyrazili na pomoc ještě dříve, než přijeli záchranáři. Mezi troskami vlaků se odehrávaly chvíle, na které nikdy nezapomenou.

Reklama
Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz
Záchranáři zasahují v místě srážky dvou vysokorychlostních vlaků nedaleko Toleda.Foto: Reuters

Když se obyvatelé poklidného španělského městečka Urda ve středu dozvěděli o smrtelné srážce vlaků jen několik kilometrů od svých domovů, okamžitě vyrazili na pomoc. Běžný den se během chvíle změnil v boj o životy cestujících, místní se snažili pomoci ještě před příjezdem záchranářů.

Související

Osmasedmdesátiletý lékárník Antonio Garcia byl mezi prvními, kteří dorazili na místo tragédie. Když mu dcera oznámila, že se srazily dva vysokorychlostní vlaky, ihned nasedl do auta a vyrazil pomáhat.

Teprve cestou si začal uvědomovat, jak obrovská katastrofa se odehrála. Nejméně 68 lidí přišlo o život. Jeden z vagonů byl zaklíněný uvnitř druhého a kolem ležela bezvládná těla.

„Jen si představte, co bylo uvnitř,“ řekl Garcia agentuře Reuters.

Reklama
Reklama
Spain Train Crash
Toledo, Španělsko: Pohřební vozy přivážejí do Ústavu soudního lékařství těla některých obětí vlakové nehody.Foto: Reuters

Z lékárny si přivezl obvazový materiál, léky proti bolesti a uklidňující prostředky. Nezapomněl ani na přikrývky, které mohly pomoci zraněným.

Mezi těmi, kdo přežili, byli lidé s těžkými zraněními. Garcia vzpomíná na cestujícího, který přišel o ruku, ale přesto klidně čekal na sanitku. Jiný muž se v posledních chvílích loučil se svou rodinou.

„Jeho poslední slova byla: ‚Bůh je dobrý.‘ Pro nás, kteří věříme, jsou to velmi krásná slova,“ řekl lékárník.

Pomáhali i další obyvatelé. Evakuovaným cestujícím přinášeli lahve s vodou a snažili se jim alespoň trochu ulevit v okamžicích, kdy se jejich životy náhle zhroutily.

Reklama
Reklama

Matkám museli říct, že jejich děti zemřely

Během několika hodin se městečko Urda zaplnilo policisty, hasiči a záchranáři z celého regionu. Místní sportovní hala se proměnila v centrum pro přeživší, zatímco základní škola byla vyhrazena příbuzným obětí.

Od rána tam pomáhala také Carmen, dobrovolná psycholožka, která přijela z Madridu. Čekaly ji rozhovory, na které se nedá připravit.

„Mnoho matek se dnes dozvědělo, že jejich děti zahynuly. To bylo dnes nejhorší. Říct matce, že její dítě zemřelo při vlakové nehodě, je zdrcující.“

Někteří příbuzní přijeli přímo do Urdy, která je vzdálená zhruba dvě hodiny z Madridu. Doufali, že se dozvědí něco o svých blízkých, které od chvíle nehody nemohli zastihnout.

Reklama
Reklama
Collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz
Žena nese psa, zatímco příbuzní čekají na zprávy o svých blízkých po srážce dvou vysokorychlostních vlaků.Foto: Reuters

Mezi nimi byla i žena jménem Ana. Do městečka dorazila poté, co jí zavolala policie pro ochranu životního prostředí. Její příslušníci našli psa Treceho, který cestoval ve vlaku společně s jejím manželem Pepem.

Ana se snažila svého muže najít na místě nehody, ve sportovní hale i v základní škole. Při vyprávění se jen stěží ubránila slzám. Pepeho jméno nebylo na žádném seznamu.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama